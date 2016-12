Lidia Vella rompe il silenzio: tutta la verità su Alessandro Calabrese e la sua partecipazione a U&D

La storia d’amore tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella è finita ufficialmente. I due, ad un anno dal ritorno di fiamma, avvenuto nel corso della finalissima dell’ultima edizione del Grande Fratello, si sono lasciati per sempre. Ad annunciarlo è stato lo stesso Alessandro Calabrese che, dopo poco tempo, ha deciso di voltare definitivamente pagina partecipando a Uomini e Donne per corteggiare la nuova tronista Sonia Lorenzini.

LIDIA VELLA SBOTTA CONTRO ALESSANDRO CALABRESE

La decisione di Alessandro Calabrese di partecipare a Uomini e Donne ha scatenato accese critiche e spiazzato Lidia Vella che sperava di poter salvare la sua storia con Calabrese. Dopo aver sofferto in silenzio, Lidia Vella ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un duro sfogo sui social con cui ha svelato quello che è successo con quello che è ormai il suo ex fidanzato.

“Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato… lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno. Addirittura che non mi ama più, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c’è stato solo per pararsi il c**o (scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che ‘uomo’ è quanto vale… Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perchè lo sai che non ti conviene!”.