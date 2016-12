Mercedesz Henger: “Sergio Arcuri? Non eravamo innamorati e…”

La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Sergio Arcuri è finita dopo pochi mesi. A distanza di poche settimane dalla rottura, la figlia di Eva Henger è tornata sulla breve relazione che ha avuto con il fratello di Manuela Arcuri.

MERCEDESZ HENGER, LA VERITA’ SU SERGIO ARCURI

Ai microfoni del settimanale Vero, Mercedesz Henger ha svelato alcuni dettagli inediti della sua storia con Sergio Arcuri, ormai finita. “Sono rimasta abbastanza delusa, cercavo una storia stabile, insomma qualcosa di più di quello che questa relazione è stata in effetti per me… Mi dispiace, come immagino dispiaccia anche a lui, che le cose non siano andate a buon fine”.

La figlia di Eva Henger, inoltre, ha svelato i motivi che hanno portato alla rottura. Oltre a non essere innamorati, ecco quali sono le cause della rottura: “Chiaramente non eravamo innamorati, altrimenti non sarebbe finita così. Quando sono andata a Verissimo ho voluto specificare che non ero ancora innamorata, perché l’amore cresce anche con il tempo. Ho detto che c’era un sentimento forte che poteva diventare amore, ma l’amore è un’altra cosa… Non è successo niente di scandaloso, semplicemente abbiamo litigato un bel po’di volte e non eravamo compatibili di carattere”.