Amici 16, scoppia la guerra: “Deve andare a lavorare”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Garrison ha fatto il punto sulla nuova edizione di Amici 16 spiegando i motivi della sua avversità contro Andreas Muller.

AMICI 16, E’ GUERRA TRA GARRISON E ANDREAS MULLER

Andreas Muller, dopo l’infortunio subito lo scorso anno che lo costrinse a lasciare la scuola a pochi giorni dal serale, è tornato nuovamente tra i banchi di Amici 16 ma la sua avventura si sta rivelando più dura del previsto. Colpa di Garrison che sta rendendo la vita difficile al ballerino.

“Sto facendo un po’ di confusione con Andreas: non sono molto d’accordo sul suo rientro nella Scuola, dopo lo scorso anno, perché per me il suo percorso era già finito. Per questo motivo sto avendo anche un po’ di problemi con il pubblico che mi contesta”.

Il coreografo spiega i motivi del suo atteggiamento nei confronti di Andreas: “È un bravo ballerino, è pronto per lavorare. Però, appunto, lui deve andare a lavorare: non deve fare un reality come Amici in veste di allievo. Qualcun altro avrebbe potuto entrare a far parte della Scuola. Così, invece, ha tolto questa possibilità a un altro talento che potevamo scoprire. Ma ripeto: è davvero molto bravo”.

Tra i nuovi allievi, ecco chi sono i suoi preferiti: “Mi piace Sebastian, l’ho scoperto in un concorso che sto facendo in giro per l’Italia, al quale lui ha partecipato con la sua scuola. Poi mi piace Giulia, la conosco da quando aveva dieci anni, studiava con me, è molto in gamba. Degli altri apprezzo Oliviero, è classico”.