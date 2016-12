Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, i messaggi sui social spiazzano: lo straziante post di lei

La storia d’amore tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda è ormai finita. La coppia di Uomini e Donne, dopo aver superato una prima crisi ed essere tornata insieme, si è detta definitivamente addio poche settimane fa. Tra i due, tuttavia, sembrano esserci ancora delle cose da risolvere come testimoniano i messaggi che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno pubblicando sui social.

ANDREA CERIOLI E VALENTINA RAPISARDA, IL MESSAGGIO DI LEI

Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, infatti, hanno pubblicato i seguenti messaggi che sembrano delle vere e proprie frecciatine.

“Nel 2016 la popolazione mondiale ammonta a 7.450 miliadi. Così, nel caso in cui qualcuno di voi si sentisse un fenomeno”. E poi: “Ognuno dovrebbe avere il diritto di mettersi in pausa fragilità…. Lasciare il mondo a tutti i suoi problemi in un angolo… Mentre tu pensi ‘Non me ne frega un c****’.”

A colpire i fans, però, è stato soprattutto un messaggio che Valentina Rapisarda ha pubblicato insieme ad una foto in cui si notano gli occhi gonfi e pieni di lacrime.

“Sono troppo convinta che la vita sia bella anche quando è brutta,che NASCERE sia il miracolo dei miracoli, VIVERE: il regalo dei regali. Anche se si tratta d’un regalo molto complicato, molto faticoso, a volte doloroso….”.