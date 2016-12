Andrea Damante sbotta: tutta la verità sul suo amore con Giulia De Lellis

Andrea Damante torna a parlare per difendere la sua storia d’amore con Giulia De Lellis, sempre al centro di critiche e polemiche. Stanco di tante voci sulla sua vita privata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato la sua verità.

ANDREA DAMANTE, LA VERITA’ SU GIULIA DE LELLIS

Ai microfoni di Radio Radio, nel programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, l’ex tronista ha parlato così della sua storia d’amore con Giulia de Lellis “Io sono uno innamorato dell’amore e della famiglia, quindi matrimonio e dei figli li voglio. – ammette Damante, che tuttavia smentisce l’arrivo imminente di un figlio – Tra un anno e mezzo, il tempo di organizzarci, sicuramente ci saranno nozze e non uno ma due bebè”.

Sulla partecipazione di Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi: “Che io sappia non c’è nulla di ufficiale. Stiamo parlando di nulla. Ma se le venisse offerto e lei vuole mettersi alla prova, lei sarà libera di decidere se andare a fare questa esperienza. Approvo, per carità”.

Sul tatuaggio d’amore della coppia: “Appena capiterà una foto in cui si vede lo vedranno. Non voglio mettere la foto del tatuaggio stesso – dichiara – Ha un significato particolare, riguarda me e Giulia ma anche solo me stesso e un periodo importante della mia vita. Un piccolo punto che ho messo sulla mia vita l’ho voluto mettere con questo bracciale sul mio polpaccio sinistro. – poi conclude – Non è una cosa privata ma preferisco non dirlo”.

Infine risponde alle polemiche sul cachet per la serata di Capodanno: “Mi fa piacere che Signorini sia riuscito ad avere queste informazioni perchè non lo sapevo neppure io. Comunque non è quella la cifra […] Quello che però mi da fastidio è che venga fatta polemica di proposito perchè non sanno più cosa scrivere. – così conclude – La cifra è sbagliata, la polemica di cattivo gusto, è una roba un pò forzata che ci ha fatto una pubblicità sbagliata.”