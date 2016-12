Nina Moric pubblica una foto nuda e i fan la massacrano per quel particolare

“Esattamente 10 anni e 22 tatuaggi fa” scrive Nina Moric pubblicando sulla sua pagina Facebook una foto che la ritrae come mamma l’ha fatta su una spiaggia.

Nella didascalia, insomma, la showgirl croata sembra suggerire che l’unica differenza tra la Nina di oggi e la Nina di allora siano i segni che l’età e i tatuaggi hanno lasciato sulla sua pelle. Ma i suoi fan non sono d’accordo. In molti infatti si sono scagliati contro la Moric sottolineando che se oggi sembra un’altra persona è colpa (colpa, non merito) della chirurgia estetica.

“Molto meglio, 1 naso fa, un paio di labbra fa…e un pò di tutto fa” scrive un fan al quale Nina risponde stizzita “Le labbra erano già rifatte il resto non ho toccato nulla, mi spiace ma hai scritto cazzate, alla fine con i like che prendi però vinci un tostapane“.

“Devo dire che adesso le somigli più che 5 anni fa” nota un altro, al quale Nina risponde con sincerità “Ho sempre ammesso che 5 anni fa ero un mostro. Avevo abusato di acido ialuronico che ora per fortuna si è riassorbito. Le labbra erano già rifatte, quindi è ovvio che sono molto più simile, poi è chiaro i 10 anni sono passati“.