Sonia Lorenzini, le sorprendenti dichiarazioni sulla nuova tronista

La nuova tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, ha già spiazzato tutti decidendo di tenere alla sua corte Alessandro Calabrese, tornato single da poco dopo la rottura da Lidia Vella. Accolta con entusiasmo dal pubblico, Sonia Lorenzini saprà rispettare le aspettative del pubblico? A parlare della nuova tronista è una persona a lei molto vicina.

SONIA LORENZINI, PARLA FRANCESCO ZECCHINI

A parlare di Sonia Lorenzini e della sua nuova avventura sul trono di Uomini e Donne è Francesco Zecchini, ex corteggiatore di Claudio Sona.

“Io stravedo per lei, quindi sul trono sono sicuro che sarà una bomba. Mi farà ammazzare dalle risate, starò attaccato allo schermo solo per vedere lei.” esordisce così Francesco Zecchini commentando della nuova avventura di Sonia in un’intervista a IsaeChia, ai cui microfoni svela di avere un timore. “L’unica paura è che se dovesse trovare uno stro**o che le piace, potrebbe indubbiamente sceglierlo senza pensarci due volte, perché comunque è una istintiva e lì non si sa mai chi arriva – così conclude – So solo che lei ha bisogno di un uomo, un vero uomo, che sappia prenderla, che la sappia difendere e che la renda felice. Quindi non un ragazzino travestito da uomo, un Uomo con la ‘u’ maiuscola”.