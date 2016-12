Tina Cipollari, la decisione shock su Gemma Galgani: “Non farò mai pace con lei”

Tina Cipollari, in vacanza da Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato del rapporto conflittuale con Gemma Galgani. Dopo aver discusso animatamente con la dama a Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata la protagonista di accesi battibecchi anche durante le puntate di Selfie – Le cose cambiano.

TINA CIPOLLARI, LA DECISIONE SU GEMMA GALGANI

Tina Cipollari, a Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato che non ha alcuna intenzione di fare pace con Gemma Galgani: “D’accordo, a Natale siamo tutti più buoni. Però a lei un regalo proprio no, non lo farei. Ci siamo offese a vicenda tante volte. Sarebbe ipocrita. Non riusciremmo a fare pace nemmeno con un miracolo. Lo dico senza astio, ma è una certezza”.

Un augurio per il 2017: “L’anno trascorso è stato magico e intenso. Faticoso anche, ma mi sono divertita. Pechino mi ha arricchito interiormente, Uomini e Donne è sempre il mio programma del cuore. E lavorare a Selfie con Simona Ventura è stato molto bello. Lei è una alla mano, simpatica. È stata un’esperienza interessante: la trasmissione, al di là dei toni leggeri, parla di temi seri. Per l’anno prossimo, e per i dieci a venire, vorrei non cambiare il mio carattere e restare sempre ottimista”.