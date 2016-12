Uomini e Donne: Claudio Sona e Mario all’Isola dei Famosi

La redazione di Uomini e Donne ha confermato che le telecamere del programma continueranno a seguire la neo coppia Claudio Sona e Mario Serpa anche nel post scelta. Come di solito accade, molto probabilmente i due piccioncini, protagonisti del primo trono gay di Uomini e Donne, si godranno una piccola luna di miele con telecamere annesse.

Ma quello post scelta non sarà l’unico viaggio “televisivo” di cui la coppia sarà protagonista. Almeno secondo BitchyF, che dà quasi per certa la partecipazione di Claudio e Mario all’Isola dei Famosi (come unico concorrente, come avevano fatto le Donatella).

Se l’indiscrezione dovesse rivelarsi vera, sarebbe una gran bella notizia per i fan della coppia che già sentono la mancanza di Claudio e non vedono l’ora che finisca la pausa natalizia di Uomini e Donne per godersi lo speciale post scelta che andrà in onda a inizio 2017.