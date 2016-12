Alessandro Calabrese si svela: ecco perché è finita con Lidia e il bel gesto per Sonia Lorenzini

Dopo essere stato bersagliato dalle critiche, Alessandro Calabrese ha deciso di vuotare il sacco e svelare i motivi che lo hanno spinto a lasciare Lidia Vella e a corteggiare Sonia Lorenzini.

ALESSANDRO CALABRESE SI SVELA, ECCO TUTTA LA VERITA’

Pur non rivelando i motivi dell’addio, Alessandro Calabrese parla così di Lidia Vella: “Io l’ho amata più della mia vita ma ho capito, con un anno brutto, che non se ne può più ..e le ho detto che non l’amo più per tutto quello che lei ed io sappiamo. – svela Alessandro su Instagram, e aggiunge – Lidia è una bellissima persona, ma adesso deve capire che è finita io sto cercando di ricominciare con rispetto vorrei che fosse così anche verso di me”.

“L’amore è finito perché è quello che sento. Non la amo più, finisce tutto e si ricomincia, io per la mia è lei per la sua strada con il rispetto” – aggiunge ancora l’ex gieffino che ha chi lo accusa di essere arrivato nello show di Maria De Filippi solo per visibilità risponde – “Per quel poco che si è visto di me si può immaginare quanto credo io nell amore, più di chiunque altro Sono un lavoratore, uno cresciuto a pane e cipolla, non prendo in giro nessuno tanto meno una donna come Sonia!”.

“Anche se adesso sembra che è tutta scena io ci sto mettendo la faccia e qua prendo solo insulti, non business! Questo per dire quanto io ci tenga a dimostrare a lei per prima e a voi che sono li per lei e solo per lei. – e conclude – Sto rifiutando tutto serate tutto perché in questo momento mi interessa solo riprendere la mia vita e avere una donna accanto che sta con me. Contro tutti grazie!”.