Ecco chi è la (splendida) fidanzata di Fabio Rovazzi

E dopo “Andiamo a comandare”… andiamo a rimorchiare! L’autore del tormentone dell’estate Fabio Rovazzi ha raccontato in una recente intervista su Vanity Fair di essersi anche fidanzato, in questo periodo già fortunatissimo della sua vita.

Ma se pensate che la sua Lei sia una qualunque, vi sbagliate di grosso. “Sono fidanzato da un mese. Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore. L’ho conosciuta tramite degli amici” aveva raccontato il rapper, senza svelare il nome della sua dolce metà.

Ma ecco spuntare non solo il nome ma anche uno splendido visino e un corpo da favola: la fidanzata di Fabio Rovazzi è una modella di 20 anni, Karina Bezhenar. La coppia per il momento preferisce vivere la propria storia lontano dalle telecamere e soprattutto dai social, dove Fabio e Karina non compaiono mai insieme.

E se vedessimo Karina in uno dei prossimi videoclip di Rovazzi? Possibile, anzi, probabile considerando che la modella si è già prestata per una breve comparsata nel video di un altro artista…. Guardate qui!