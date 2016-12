L’oroscopo del giorno di Paolo Fox | giovedì 22 dicembre

Vediamo cosa prevedono per noi le stelle per questo giovedì pre-natalizio…

Ariete

Non fate troppe cose. La giornata sembra essere stancante. Da una parte vorreste vivere in maniera tranquilla, dall’altra non vi risparmiate mai. Siete sempre in prima linea. Vi caricate anche di responsabilità non vostre. Nuove emozioni entro la fine del mese anche in amore.

Toro

Giornata forte, il week-end sarà un po’ pesante. Tra venerdì e domenica sarebbe importante staccare la spina. Chi non ha un amore stabile dovrà evitare complicazioni e piccoli disguidi. Occhio anche alla forma fisica.

Gemelli

Un oroscopo buono che sconfigge le perplessità di inizio settimana. Saturno opposto crea molti rallentamenti in amore e lavoro. Bisogna recuperare.

Cancro

Siete riflessivi come sempre, ma quest’anno: Giove dissonante mette in piedi qualche preoccupazione in più. Allontanatevi dalle situazioni che generano caos. Nell’ambito del lavoro c’è chi si aspetta dei miglioramenti che al momento non sono attuabili. Occhio in amore, non desiderare l’uomo o la donna d’altri.

Leone

Bella giornata per il lavoro, un po’ strana per i sentimenti: pretendete qualcosa che il partner non può darvi, soprattutto se avete una persona libera al vostro fianco come Sagittario e Acquario. Non potete imporvi! I nuovi amori sono da verificare.

Vergine

Riscoprite i sentimenti, ultimamente avete dato spazio alle emozioni e dato priorità al lavoro. Di solito siete un po’ razionali e attenti. Occhio perché con la logica si può comunque sbagliare. Per chi ha sofferto è più difficile tornare ad amare, siete troppo attenti a non farvi male.

Bilancia

Le emozioni sono importanti, c’è una bella Venere. Chi si lascia andare all’amore sta bene. Fate scelte diverse dal solito. Agite! Alcune scelte non saranno libere, ma andate avanti

Scorpione

Avete un bellissimo cielo: la Luna è nel segno e tra venerdì e domenica c’è un recupero dei sentimenti. Questo è un Natale che può essere vissuto al meglio. Fatevi avanti se c’è una persona che vi interessa. Chi è single da tempo potrebbe essersi innamorato anche di una foto vista sui social o comunque di una persona lontana che non si conosce completamente.

Sagittario

Vivete una situazione altalenante, questa settimana è già stata di alti e bassi. Il Natale è da vivere al meglio anche se a Capodanno potrete farvi valere di più.

Capricorno

Dovete pensare al lavoro e capire tra i soci e collaboratori chi è importante e chi no. Tra venerdì e domenica, recupero delle emozioni. Il giorno di Natale ci sarà una bella luna positiva. Se siete stati troppo lontani dalla persona amata, è il momento di recuperare. Grande cielo per i nuovi incontri.

Acquario

Avete bisogno di tanta energia. I più saggi evitano conflitti cercando di parlare a cuore aperto. Non tutto è facile sul lavoro, molti spostamenti danno contatti positivi. State facendo troppo e dovete riposare.

Pesci

Programmate al meglio le giornate da qui a domenica. C’è un Natale speciale all’orizzonte. Il 2017 porterà belle soddisfazioni già a febbraio. Grande recupero. Le emozioni non conoscono età, ricordatevelo perché avete tanta voglia di rimettervi in gioco.