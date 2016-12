Manuel Vallicella, battuta al veleno su Ludovica: la reazione della Valli

Manuel Vallicella continua a pensare a Ludovica Valli. La prova arriva dall’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Come svela il Vicolo delle News, infatti, il nuovo tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una battuta al veleno sull’ex tronista di Uomini e Donne.

MANUEL VALLICELLA PROVOCA, LUDOVICA VALLI RISPONDE

Durante le prime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, Manuel Vallicella ha più volte fatto riferimento a Ludovica Valli, corteggiata lo scorso anno. Se, tuttavia, inizialmente Manuel ha svelato di non aver mai dimenticato Ludovica, nell’ultima registrazione, invece, si è lasciato andare ad una dichiarazione ricca di risentimento nei confronti della Valli.

“Ho corteggiato una bambina, questo errore non lo ripeterò; voglio una donna, non una donnetta”, si legge sul Vicolo delle News.

Parole che hanno spiazzato il pubblico di Uomini e Donne ma non Ludovica Valli che ha deciso di non replicare continuando a godersi il bel momento sta vivendo. Ludovica, dunque, ha ormai voltato pagina e in una recente intervista aveva augurato il meglio a Manuel Vallicella: “Manuel ha fatto benissimo, se era quello il suo desiderio e se è una cosa che lo rende felice! Io gli auguro tutto il bene di questo mondo perché è una bellissima persona e merita davvero tutto il meglio e una persona che possa renderlo felice!”.