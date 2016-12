Isola dei Famosi, brutto colpo per Alessia Marcuzzi: arriva il clamoroso rifiuto

A gennaio 2017, su canale 5, tornerà in onda l‘Isola dei Famosi. Al timone dello show ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi ma il cast è ancora da ufficializzare. Oltre a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile, ad Andrea Roncato e Gigi Sammarchi, chi saranno gli altri naufraghi?

ISOLA DEI FAMOSI, LA SMENTITA DI CLAUDIO SONA E MARIO SERPA

Negli ultimi giorni si era diffusa l’ipotesi che sull’Isola dei Famosi 2017 potessero sbarcare anche Claudio Sona e Mario Serpa, diventata popolari dopo essersi innamorati nello studio di Uomini e Donne. A smentire, tuttavia, i rumors è una persona vicinissima a Claudio e Mario che, ai microfoni di Fanpage.it ha dichiarato:

“Parteciperanno all’Isola dei famosi? Davvero? Non ne sappiamo nulla. Sul web si scrivono una marea di pettegolezzi infondati. Per il momento non abbiamo ricevuto alcuna notizia in tal senso”.

Nel frattempo, secondo quanto riporta il portale 361magazine, in Honduras, tra i naufraghi dell’Isola, potrebbe esserci anche il dietologo Alberico Lemme che, nel salotto di Barbara D’Urso ha dato spesso vita ad accesi battibecchi. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, uno dei due opinionisti dell’Isola dei Famosi dovrebbe essere Vladimir Luxuria.