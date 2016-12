Rovazzi: “Da quando Fedez sta con Chiara Ferragni….”

È stato Fedez a scoprire e lanciare Fabio Rovazzi, che questa estate con il suo “Andiamo a Comandare” è riuscito a diventare un tormentone, facendo salire il suo album Tutto molto interessante ai vertici delle classifiche.

“Fede è un grande amico, ci divertiamo insieme e lui mi dà consigli utili, anche se da quando sta con la Ferragni lo vedo meno. Essere famosi ha anche i suoi contro” ha commentato il rapper, intervistato da Vanity Fair.

E lo stesso Fabio sta imparando a sue spese quali sono i contro della fama: “Non posso più portare fuori Marley, il mio cane. Ho fan che mi perseguitano, soprattutto ragazze. Il peggio è stato quando una trentina di ragazzi si sono piazzati per un giorno sulla tromba delle scale del mio palazzo: ho chiamato i carabinieri. Urlavano: “Rovazziiii, apri!”.

Per fortuna, Rovazzi è riuscito a separare la sfera privata da quella pubblica, tanto da non far trapelare di essersi addirittura fidanzato: “L’ho conosciuta tramite degli amici. Quanto sono stato bravo a non far trapelare nulla dai social?”.