Stefano De Martino in coppia con una misteriosa moretta: la reazione di Belen spiazza tutti!

Stefano De Martino ha davvero una nuova fiamma? Nonostante il ballerino napoletano continui a dichiararsi single, il settimanale Novella 2000 lo ha beccato in piacevole compagnia.

STEFANO DE MARTINO, FLIRT CON UNA NUOVA FIAMMA: LA REAZIONE DI BELEN

I paparazzi del settimanale Novella 2000 hanno beccato Stefano De Martino in dolce compagnia durante la festa organizzata da Garrison in un locale romano. Il ballerino, nella foto che vedete qui accanto, sorride e appare sereno e felice mentre abbraccia una misteriosa moretta di cui non si conosce l’identità. Secondo alcune indiscrezioni, la ragazza che appare accanto a Stefano potrebbe essere la modella Diletta Puecher che, da qualche settimana, viene accostato al ballerino.

De Martino, però, continua a mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Ad oggi, infatti, il ballerino non ha ancora confermato nulla dichiarandosi ufficialmente single.

Nello stesso giorno in cui Novella 2000 ha pubblicato le foto in questione, Belen Rodriguez si è mostrata molto nostalgica sui social. “Come crescono in fretta mamma mia!”, ha scritto Belen pubblicando una foto con Santiago che risale a qualche anno fa.

Belen, dunque, avrà nostalgia dei primi mesi di vita di Santiago che, ormai, è diventato un ometto o per quella che era la sua vita a quei tempi?