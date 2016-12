Uomini e Donne, durissimo sfogo di Ludovica Valli sui social

Ludovica Valli non ci sta più e sui social si lascia andare ad un durissimo sfogo. L’ex tronista di Uomini e Donne, continuamente al centro del gossip prima per la sua storia, ormai finita, con Fabio Ferrara ed ora per la presenza di Manuel Vallicella sul trono di Uomini e Donne, stanca di leggere critiche, ha sbottato su Instagram.

UOMINI E DONNE, IL DURISSIMO SFOGO DI LUDOVICA VALLI

A pochi giorni dal Natale, così, Ludovica Valli, sul suo profilo Instagram si è scagliata contro coloro che puntano continuamente il dito contro la sua persona.

“Ma veramente siete serie? Ma chi deve parlare di me? Ma chi vuole che si parli di me? Ma chi? Anzi, ad oggi purtroppo queste persone che parlano giusto per dare aria alla bocca e giusto per gettare la loro cattiveria addosso agli altri creano solo ‘casini’ alla MIA VITA e alle persone che mi sono affianco… Il mio lavoro… non è né il gossip ne ‘scoop’ che creano le persone nelle loro teste piene di fantasia. Sarebbe veramente arrivato il momenti di finirla… Le persone che mi vogliono bene… Mi vogliono bene per ciò che ho potuto trasmettere IO PERSONA UMANA”.

Parole dure con cui l’ex tronista di Uomini e Donne spera di mettere fine a tutti i commenti negativi nei suoi confronti.