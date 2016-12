Uomini e Donne, parla il nuovo tronista gay: l’annuncio

Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda a gennaio 2017 con i nuovi tronisti Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Non si sa nulla, invece, sul trono gay. Dopo l’ottimo successo ottenuto con Claudio Sona, Maria De Filippi ripeterà l’esperimento o lo metterà in panchina per farlo tornare nella prossima stagione?

UOMINI E DONNE, EMANUELE MARINGOLA SI CANDIDA

Tra i tanti nomi accostati al trono gay di Uomini e Donne spunta quello di Emanuele Maringola che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo tv, dopo le apparizioni ad House Party, conferma la propria disponibilità a sedersi sul trono di Uomini e Donne.

“Maria non mi ha voluto sul trono, avrà avuto i suoi buoni motivi. Ho seguito il programma e penso che Maria per il primo trono gay volesse una persona pacata, affinché a casa arrivasse un messaggio fondamentale, ovvero che nell’omosessualità non c’è niente di diverso e di strano: l’amore nasce tra due persone che si scelgono come succede agli etero. L’idea mi stuzzica ancora, secondo me un giorno la famosa chiamata arriverà. Ma non escludo nemmeno che, nel caso in cui si presentasse un tronista che mi piace, io mi possa proporre come coreggiatore. Maria ha scelto Claudio al posto mio, in effetti è proprio un bel ragazzo”.

Poche settimane fa, invece, ai microfoni del settimanale Novella 2000, invece, Emanuele Maringola aveva svelato la sua preferenza per Mario Serpa avendo avuto già una relazione con Francesco Zecchini: “Sicuramente Mario perché con Francesco ho avuto una relazione nel lontano 2011. Avrei fatto una scelta di cuore con Mario”.