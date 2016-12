Belen Rodriguez, Natale amaro per la showgirl argentina? L’indiscrezione su Andrea Iannone

Per Belen Rodriguez, il Natale 2016 sarà diverso da quelli trascorsi negli ultimi anni. La showgirl argentina, infatti, lo vivrà da donna separata e sarà costretta a dividere Santiago con Stefano De Martino. Accanto a Belen Rodriguez, però, ci sarà il suo nuovo amore, Andrea Iannone, protagonista di una clamorosa indiscrezione.

BELEN RODRIGUEZ, L’INDISCREZIONE SU ANDREA IANNONE

Belen Rodriguez, pur essendo felice e innamorata di Andrea Iannone, ha ammesso che Stefano De Martino farà sempre parte della sua vita. Nonostante l’affetto che nutre per il padre di suo figlio, però, la showgirl argentina è pronta a costruirsi una vita con il pilota della Ducati.

In queste ore, però, Andrea Iannone è il protagonista di un’indiscrezione rivelata dal settimanale Chi. “Claudia, ex fidanzata storica di Andrea Iannone (per ben sei anni!), da quando il pilota motociclistico l’ha lasciata per Belen Rodriguez, ha conosciuto il difensore del Napoli, Lorenzo Tonelli, ed è già in dolce attesa del calciatore. – si legge sul noto settimanale, che infine svela – Notizia che non ha certo lasciato indifferente Iannone… che però ritroverà il sorriso alle Maldive con la sua Belen. Ne siamo certi!“.

Secondo quanto si legge sul noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, Andrea Iannone non avrebbe affatto preso bene la gravidanza dell’ex fidanzata. Sarà vero?