Emma Marrone al settimo cielo: il post che commuove i fans

Emma Marrone tira le somme del suo anno. Il 2016 è stato ricco di soddisfazioni della cantante salentina che è tornata sulla scena musicale con l’Adesso Tour portando a casa un grandissimo successo. A pochi giorni dalla fine dell’anno e con il Natale alle porte, Emma Marrone ha voluto ringraziare tutti per gli ultimi dodici mesi vissuti.

EMMA MARRONE, IL MESSAGGIO CHE COMMUOVE I FANS

Emma Marrone ha scritto su Whatsapp un lungo post con cui ha voluto ringraziare coloro che hanno reso possibile il suo meraviglioso anno.

“Caro Babbo Natale

Il mio è stato un anno pieno di soddisfazioni, di obbiettivi raggiunti con tanta forza e coraggio.

Ho lavorato tantissimo e la mia fortuna più grande è stata quella di incontrare sulla mia strada una sorella, un’amica,una manager strepitosa che mi ha sempre spronato a dare il massimo,instancabile e onesta lavoratrice,attenta e meticolosa, una Donna “giusta” che non mi ha mai abbandonata per un secondo anche nei momenti tristi.. eh si ci sono stati anche quelli.. ma è proprio grazie a quei momenti che ho trovato la forza per rinascere sempre più fiera e con tanta voglia di VIVERE.

Grazie Babbo Natale per avermi donato @francisavini .

Grazie Babbo Natale per tutte le persone che da anni mi amano, mi stimano e mi seguono in tutto ciò che faccio.

La mia #browncrew ! Il mio pubblico fedele e un po’ pazzo come me.

Non ti chiedo niente .. se non il TEMPO!

Tanto TEMPO per realizzare tutti i mie sogni,per amare e per farmi amare, il tempo per viaggiare, pensare, immaginare, scrivere, riposare, lottare , partire , andare a casa dalla mia famiglia, far sorridere i miei amici e rosicare i miei nemici, il tempo per cantare tutto ciò che mi passerà per il cuore e per la testa, il tempo per dire BASTA! Il tempo per dire ANCORA !

Grazie BABBO NATALE”.