Uomini e Donne, in arrivo tantissime novità: l’annuncio di Tina Cipollari

Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda il 9 gennaio. Oltre ai nuovi tronisti, il pubblico ritroverà l’immancabile Tina Cipollari, da anni presenza fissa del programma di Maria De Filippi. La bionda opinionista ha così svelato alcune novità di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, LE NOVITA’ DI TINA CIPOLLARI

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari ha svelato alcune indiscrezioni su quello che accadrà a Uomini e Donne. “A Uomini e Donne sto divinamente, e poi anche quest’anno la trasmissione ha avuto ascolti record. – svela a Nuovo tv, e aggiunge – È un programma dove le cose sono in continua evoluzione, può accadere sempre di tutto, assistiamo a mille sorprese. Che cosa posso dire? Io sono molto orgogliosa di fare parte di questo show di Maria De Filippi”.

“Lei non sa mai quello che farò in trasmissione, soprattutto per quanto riguarda le mie imitazioni, che concordo solo con gli autori. – così aggiunge – Quando io entro in studio, vedo che Maria mi guarda sempre molto divertita. Adoro farle le sorprese! – e conclude – Comunque la mia imitazione preferita è quella di Loredana Bertè, ho un amore sfrenato per lei e adoro la sua voce. Il mio è un omaggio alla più grande cantante rock del nostro paese”.