Aldo Palmeri e Alessia Cammarota ancora insieme? Spuntano indizi sui social

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono pronti a tornare insieme? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono riavvicinati dopo aver annunciato la separazione. I due, infatti, non solo sono tornati a seguirsi sui social ma si scambiano belle parole che hanno scatenato l’entusiasmo dei fans.

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA, E’ ANCORA AMORE?

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota torneranno davvero insieme? Difficile dirlo anche se i fans sperano che sia davvero così. Aldo Palmeri, su Instagram, ha commetanto una foto in compagnia del figlio Niccolò che Alessia Cammarota ha commentato con un “I miei pesciolini”.

In occasione del Natale, poi, Aldo e Alessia hanno postato alcune frasi che fanno riflettere. “La vita è come una fotografia, sono necessari i negativi per lo sviluppo”, ha scritto su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne.

Alessia Cammarota ha poi pubblicato una foto in cui ha in mano un bicchiere di vino taggandosi con Aldo, ma soprattutto scrivendo anche “tanto amore comunque”.

Cosa sta accadendo, dunque, tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota? A voi la sentenza.