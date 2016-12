Il Segreto, anticipazioni dal 27 al 30 dicembre: Francisca tesse la sua tela contro Bosco e Severo, Lucas lascia Puente Vejo?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 27 DICEMBRE

Francisca convince Bosco che la situazione con Berta è sotto controllo e che appena Bosco si trasferirà alla villa licenzierà la bambinaia. Candela placa una lite furibonda tra Eliseo e Lucas. Quest’ultimo capisce di non avere altra scelta se non lasciare Puente Vejo. La festa per il compleanno di Francisca comincia e, a sorpresa, arriva anche Raimundo.

IL SEGRETO 28 DICEMBRE

Francisca torna ufficialmente in società. Rosario si reca da Emilia per parlare di Alfonso. Bosco si acorge che Berta lo sta spingendo a trasferirsi alla villa e comincia ad avere sospetti nei suoi confronti. Francisca rivela ad Eliseo che Sol è proprietaria del 25% delle fabbriche Santacruz invitandolo a rivendicare i suoi diritti. Fè torna alla villa.

IL SEGRETO 29 DICEMBRE

Francisca non gradisce il ritorno di Fe alla villa e la caccia. Mauricio, però, escogita un piano per farla restare con lui. Eliseo comincia a danneggiare gli affari di Severo mentre Carmelo capisce che il suo incidente è stato provocato proprio da Eliseo. Bosco rivela alla sua famiglia l’intenzione di trasferirsi alla villa.

IL SEGRETO 30 DICEMBRE

Carmelo riesce finalmente a reggersi sulle gambe ma chiede a Severo di non parlarne con nessuno. severo scopre che Eliseo sta sabotando le sue fabbriche e sospetta che sia fRancisca ad istigarlo. Bosco comunica a Francisca di volersi trasferire alla villa mentre Fe, tornata a Puente Vejo, va a salutare tutti i suoi amici. Severo va El Jaral per mettere Bosco in guardia da Francisca ma Berta fa in modo che i due litighino furiosamente.