Una Vita, anticipazioni dal 27 al 30 dicembre: chi è la vera Cayetana? Mistero sull’identità della dark lady

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 27 DICEMBRE

Mauro è indeciso se riesumare i corpi di German e Manuela. Guadalupe si oppone ma l’autorizzazione dell’episcopo rende superfluo il parere di quest’ultimo. Fabiana dice a Cayetana di non fidarsi di Berta che potrebbe essere una spia. Quest’ultima, durante la notte, si avvicina al letto di Cayetana con un cuscino in mano… Lourdes convince Ramon a parlare con Maria Luisa per scoraggiare il suo rapporto con Victor ma parlando con la figlia, l’uomo si rende conto che i sentimenti dei due giovani sono autentici.

UNA VITA 28 DICEMBRE

Berta cerca di soffocare Cayetana che viene salvata dalle guardie. Nel rianimarla, Mauro si accorge che sull’addome della donna non c’è la cicatrice dell’intervento chirurgico subito dalla vera Cayetana quando era solo una bambina e inizia così a sospettare sulla sua vera identità. Victor chiede ufficialmente la mano di Maria Luisa e Ramon gliela concede volentieri. Quando Felipe comunica a Mauro che i familiari di Manuela hanno deciso di opporsi alla riesumazione dei corpi, l’ispettore insinua nell’avvocato il sospetto che stiano nascondendo qualcosa.

UNA VITA 29 DICEMBRE

Mauro, deciso a scoprire la verità su Cayetana, chiede aiuto al dottor Vejo che operò la piccola Cayetana. Quest’ultima, nel frattempo, consegna a Ursula una lettera da far recapitare al ministro dell’Interno. Felipe, sospettoso nei confronti di Guadalupe e Pablo, decide di non essere più il loro avvocato. Lourdes si vanta con Trini del suo matrimonio felice con Ramon il quale, però, confessa a Juliana che non è affatto così. Fabiana accusa Guadalupe di aver mentito sulla morte di Manuela mentre Mauro ha delle informazioni che potrebbero stravolgere il futuro di Acacias.

UNA VITA 30 DICEMBRE

Felipe offre la propria collaborazione a Mauro il quale gli rivela i suoi sospetti sull’identità di Cayetana. Quest’ultima nomina Celia sua procuratrice legale e le chiede di firmare un pagherò senza dirle che Ursula lo userà per corrompere un ministro. Il dottor Vejo mostra a Mauro la foto della piccola Cayetana insieme ad un’altra bambina. In un flashback, una graziosa maestra si prepara a fare lezione presso una scuola elementare…