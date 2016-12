Uomini e Donne, colpo di scena: dopo Alessandro Calabrese, alla corte di Sonia Lorenzini arriva il cavaliere del trono over!

Colpo di scena nel trono classico di Uomini e Donne. Ar egalare sorprese sono i corteggiatori della nuova tronista Sonia Lorenzini. Alla corte di Sonia, infatti, dopo Alessandro Calabrese, è arrivato il cavaliere più discusso del trono over di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, LUCA DEL TRONO OVER ALLA CORTE DI SONIA

Ecco tutte le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico pubblicte dal sito ufficiale di Uomini e Donne:

“Oggi, martedì 27 dicembre,(www.mariadefilippi.it) si sono registrate le nuove puntate del Trono. Maria chiama i tronisti Manuel, Luca e Sonia, quindi le corteggiatrici e i corteggiatori beccati da Tina perché impiegano troppo tempo a scendere le scale: Carmen è uscita con entrambi, per Manuel arrivano Florencia, Alessia ed Electra; per Luca ci sono Angela, Soleil e Giulia; per Sonia invece ci sono Giovanni, Mirko, Alessandro S. e Alessandro C. Si parte dall’esterna(www.mariadefilippi.it) di quest’ultimo, particolare dice Maria, realizzata nel suo ristorante, il corteggiatore viene raggiunto da Sonia visibilmente adirata perché su Internet sono uscite alcune dichiarazioni della sua ex che di fatto smentisce ciò che lui ha affermato la scorsa puntata, ossia che è single da tre mesi. Sonia ha ricevuto una telefonata che ha confermato i suoi dubbi, per tale motivo non ha fiducia nei suoi confronti e non vuole proseguire con lui, Alessandro conferma di aver dormito con la sua ex una settimana fa ma afferma che la sua storia è finita e vuole iniziarne una nuova. Dopo l’esterna Alessandro si sfoga con la redazione ed esprime tra le lacrime la propria amarezza per il fatto di non essere creduto da Sonia, affermando di essere l’unico adatto a lei tra i suoi corteggiatori; Sonia in studio, su richiesta di Maria, rivela che la persona che l’ha chiamata è un’amica in comune con la ex fidanzata di Alessandro, lui ribadisce la propria posizione e ripete che è stato con lei due anni e nell’ultimo periodo si è reso conto di non amarla più, il loro rapporto era instabile, si sono lasciati più volte e non ha gradito il suo comportamento. Tina accusa Sonia di essere troppo “catastrofica” perché dà credito alla ex fidanzata di Alessandro, Maria spiega che nella telefonata si sono sentite cose più pesanti che hanno fatto cambiare idea alla tronista e anche Gianni difende il corteggiatore. Giovanni interviene per dire ad Alessandro che si è troppo preoccupato della reazione della gente sui social e non di quello che pensava Sonia, Alessandro ribatte di averlo fatto perché non vuole passare per “cazzaro”. Sonia ammette che quello che le è stato detto arriva sicuramente da una donna delusa ma le è difficile credere al corteggiatore per la bugia che le ha raccontato durante la presentazione, Tina interviene nuovamente per prendere le sue difese e viene attaccata da Rosy (pubblico). Ma per Sonia è in arrivo un altro dilemma, come lo definisce Maria, Luca protagonista degli Over e Tina si spaventa temendo che presto possa arrivare Gemma a corteggiare i due tronisti; Luca spiega che è rimasto colpito da Sonia, gli piace molto e ha chiesto di poterla corteggiare e la tronista lo fa rimanere aggiungendo un “poi vediamo”.

Si passa all’esterna di Sonia con Giovanni sulla neve, insieme sullo slittino, poi seduti per terra lui commenta le critiche ricevute nella scorsa puntata da Alessandro, poi le ripete che è pronto per innamorarsi e i due si abbracciano; in studio Alessandro C. dice di non accettare la parolaccia nei suoi confronti detta da Giovanni durante l’esterna, il quale sminuisce la cosa ma viene redarguito anche da Luca. Emanuele prende la parola per presentarsi, ha 29 anni, è della provincia di Latina e fa l’ingegnere informatico e pratica pallanuoto. Giovanni chiede di ballare con Sonia. Si alza Mark e consegna dei fiori a Maria, a Tina e a Sonia; Andrea interviene per criticare le lacrime di Alessandro che secondo lui “di sincero ha poco”, poi chiede di ballare con la tronista che per ora dice no. E’ la volta dell’esterna di Alessandro S. con Sonia in moto per le strade di Roma, poi seduti sui gradini a chiacchierare lui le dice di essere agitato per le telecamere e aveva pensato di andare via, Sonia (www.mariadefilippi.it) gli risponde che le dà l’impressione di essere un ragazzo pulito, poi brinda con lui a base di birra e gli dice che è un bel ragazzo e lo vuole conoscere; in studio Gianni ha apprezzato l’esterna e l’apertura di Sonia nei confronti di Alessandro S., la tronista spiega di aver visto il corteggiatore imbarazzato e questo l’ha spinta ad aprirsi di più, lui ribadisce in studio il proprio imbarazzo. Si procede con l’esterna di Mirko che fa assaggiare a Sonia alcuni vini per trovare quello che meglio la rappresenta e poi le chiede come mai sia spesso così diffidente, lei ammette di avere a volte “un’armatura” e si commuove raccontando di aver passato un brutto periodo a causa di alcuni problemi fisici e che faticava ad accettarsi; Tina riprende il corteggiatore perché lo trova troppo perfetto e troppo “bravo ragazzo”, mentre per Gianni è solo educato e pacato. Sonia non vorrebbe rispondere alla domanda di Maria su quale esterna abbia preferito, poi rivela di aver gradito molto quella di Alessandro S., il quale conferma il proprio imbarazzo e non la invita a ballare, cosa che fa subito Emanuele; durante il ballo il corteggiatore dice di averle detto di essere rimasto colpito oggi dalla sua dolcezza.

E’ la volta di Manuel, dopo un riassunto di quanto avvenuto nella scorsa puntata in cui Luca aveva parlato di Carmen, e Angela aveva preferito Luca a Manuel, quest’ultimo si scusa con lei per come le aveva risposto il tronista continua dicendo che non gli interessa e può continuare con Luca, il quale trova Angela molto intelligente ed educata. Si vede l’esterna di Manuel con Alessia a Ponte Milvio in cui lei vuole fargli capire che è abbastanza matura, ma lui ribadisce che la trova “piccola” e la riprende per il suo ex famoso e perché troppo impegnata sui social tanto da aver lasciato il proprio lavoro per venire a corteggiarlo; in studio Alessia si rammarica ancora per le parole del tronista dette in esterna e lui ripete che la trova “piccolina”, non si fida, quindi la elimina e lei lascia lo studio. Si passa all’esterna di Carmen con Luca in riva al mare nella quale la corteggiatrice spiega di essere un po’ chiusa e ha bisogno di uno sprone per aprirsi poi gli dice di essere uscita anche con Manuel, Luca le dice che vuole vedere da lei il carattere e trova l’altro tronista “rosicone” e un po’ strano, poi i due passeggiano e lei si dispiace di non riuscire a fargli vedere come realmente è; in studio Manuel ammette che la corteggiatrice gli interessa e anche Luca in esterna dice di averla “sentita”. E’ la volta dell’esterna di Carmen con Manuel, i due preparano un cocktail poi seduti su una panca lei gli dice che gli piace e si sente più orientata verso di lui rispetto a Luca che trova più impostato e Manuel conferma che lo attrae e la trova molto bella; in studio la corteggiatrice ribadisce la propria difficoltà ad aprirsi ma si dichiara per Manuel. Esterna(www.mariadefilippi.it) di Luca con Angela su un circuito dove lei gli fa provare l’ebbrezza della velocità e poi seduta per terra parla di ciò che fa, lo trova un ragazzo determinato e spiega come mai abbia deciso di corteggiare lui e non Manuel come inizialmente voleva fare e passa in rassegna a parlare delle altre corteggiatrici parlando bene di Electra mentre trova Soleil costruita; in studio lei dice di essersi divertita e spiega di voler vedere se oltre ad essere intelligente, il tronista sia anche spensierato e divertente; Maria nota che Manuel fissa molto Angela e gli chiede come stia, lui torna a dire di essere rimasto colpito dalle sue parole mentre Gianni non ci crede e pensa che invece gli piaccia molto. Si procede con l’esterna di Soleil con Luca su una terrazza panoramica, poi sul divano lei inizia a raccontare le bellezze di Roma, ma il tronista la invita ad essere meno impostata visto il suo lavoro di presentatrice e ad essere più spontanea, lei gli racconta di aver vissuto a Los Angeles e gli regala un libro; in studio Angela ribadisce il suo giudizio verso la rivale e Luca ammette che ha questo atteggiamento ma la trova comunque bellissima e dopo i primi momenti si è sciolta. Anche Giulia trova Soleil troppo impostata come se avesse quasi studiato il suo discorso e non vuole esprimere giudizi sulle altre corteggiatrici come vorrebbe Luca, lei risponde che non le interessa e le importa solamente ciò che pensa il tronista. Mark chiede nuovamente di ballare con Sonia e lo studio si scatena sulla macarena, mentre Luca ne approfitta per parlare con Angela. Esterna di Giulia con Luca, lei lo porta alla mostra del Lego e su un divano lui le dice di aver apprezzato il suo carattere, mentre lei ammette di rimanere imbarazzata da lui che potrebbe interessarle e teme Soleil che potrebbe essere il tipo del tronista, quindi gli regala un libro in occasione del suo(www.mariadefilippi.it) imminente compleanno; in studio lei dice di volerlo conoscere come farebbe al di fuori andando per gradi, mentre Luca la trova dolce e carina ed è contento di essere uscito con lei. A domanda di Maria, Sonia apprezza Giulia, Angela, Carmen che trova più sincere, mentre Soleil le sta proprio antipatica e lo dice chiaramente. Esterna di Manuel con Electra al bowling, lei gli dice che lui le piace molto ma Manuel in studio dice che è quella che gli piace di meno rispetto a Florencia e Carmen, ma è validissima e apprezza la sua fermezza e la convinzione di restare solo per lui. Esterna di Manuel con Florencia che fanno le faccende domestiche, poi lei gli parla della differenza di essere uscita con Luca e, passeggiando nel parco, lo trova più profondo e lui le dà un bacio sulla guancia; in studio il tronista la apprezza esteticamente e si fida di lei anche se potrebbe uscire con Luca, ma lei spiega di essere rimasta male delle parole di quest’ultimo che la giudicava “furbetta” e di essersi trovata meglio con Manuel, mentre per Luca lei sta approntando una strategia e fa bene a dichiararsi per Manuel. Quest’ultimo chiarisce meglio il proprio carattere e invita le ragazze che arriveranno per lui a guardare interamente il suo video di presentazione, mentre vuole togliersi qualche curiosità con Electra, quella che le piace di meno, le annuncia che la porterà in esterna anche se lei è perplessa e Tina non comprende come mai sia così diretto nei confronti della ragazza. Luca invece porta in esterna Giulia mentre Sonia opta per Alessandro C., Tina intanto chiede a Luca le sue prime impressioni come partecipante nel trono classico”.