Alessandro Calabrese e Lidia Vella, è guerra: l’ex gieffina all’attacco!

E’ guerra tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha affatto preso bene la decisione di Alessandro di corteggiare Sonia Lorenzini subito dopo la fine della loro storia d’amore. Lidia ha deciso così di vuotare il sacco in un’intervista.

ALESSANDRO CALABRESE E LIDIA VELLA, L’EX GIEFFINA ALL’ATTACCO

Ai microfoni del programma Non Succederà più di Giada di Miceli in onda su Radio Radio, Lidia Vella ha tirato fuori tutta la rabbia e la delusione per l’intera vicenda. “Per me è stato uno shock, non ho ancora realizzato bene. Sono passata in tre settimane da una convivenza a vedere il mio ex in un programma per trovare l’amore” ha confidato l’ex concorrente del Grande Fratello.

“Il giorno prima della puntata lui era con me, ho scoperto tutto tramite i social. Se lo avessi saputo prima mi sarei preparata, non l’avrei presa cosi male. E non avrei detto quelle belle parole la volta scorsa in radio. Spero per lui che si sia espresso male e vorrei precisare che da quando ci siamo lasciati non c’è stato giorno in cui non ci siamo sentiti. Avevamo preso casa insieme due mesi fa e le persone non prendono casa insieme se le cose vanno male. Le cose andavano bene per questo quando ci siamo lasciati per me è stato un fulmine a ciel sereno. Non ho ricevuto neppure una chiamata di scuse, lui non si è neppure preoccupato di quello che sto vivendo. Questa è la delusione più grande” ha aggiunto Lidia che ha poi lanciato una frecciatina nei confronti dell’ex fidanzato: “Non ce l’ho con lui perché è a Uomini e Donne ma perché ha sbagliato le tempistiche. Dubito che sia lì per incontrare l’amore“.

“Vedere lui che rinnega tutto, che dice tante bugie, è la cosa che mi fa più male. Allora lui ha finto con me? È una cosa che non merito. Mi dispiace tanto per la sua famiglia, sono persone squisite e oneste. Non meritavano questa delusione, perché so che anche loro come me sono delusi. Io toglierò il saluto ad Alessandro, mi ha mancato di rispetto e ingannata. E se proverà a contattarmi io non ci sarò” ha concluso Lidia Vella.