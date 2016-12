Clarissa Marchese e Federico Gregucci: l’ex corteggiatore Simone Cipolloni svela tutto

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno festeggiato il primo mese d’amore. L’ex tronista e l’ex corteggiatore sono sempre più felici e innamorati. A sorpresa, però, sulla coppia, piovono le dichiarazioni di Simone Cipolloni, ex corteggiatore di Clarissa che ha deciso di sfogarsi sui social.

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, PARLA SIMONE CIPOLLONI

A distanza di alcune settimane dalla fine della sua esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne, Simone Cipolloni ha deciso di tirare fuori le emozioni vissute nello studio del programma di Maria De Filippi.

“È stata un’esperienza incredibile” ha spiegato su Instagram il modello. “Questo programma ti mette alla prova e ti lascia davvero tanto, ti migliora e aiuta a farti capire un po’ più di te.. l’unica cosa di cui sono dispiaciuto è non aver trovato l’altra metà affine a me” ha poi scritto Cipolloni, lanciando una frecciatina all’ex Miss Italia: “Non sono riuscito ad aprirmi come avrei voluto e potuto ma sono stato sincero dimostrando sempre ciò che sentivo nel bene e nel male”. “Detto ciò mi ritengo fortunato di aver vissuto momenti indimenticabili, di aver conosciuto tante preziose persone. Spero di viverne altre così!” ha concluso il giovane che, alle spalle, ha ancue un’esperienza come tentatore di Temptation Island.