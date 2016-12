Sharon Bergonzi si è sposata: le foto e i video delle nozze

Ricordate l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sharon Bergonzi? Amatissima dal pubblico durante il trono di Andrea Cerioli che non la scelse spezzandole il cuore, Sharon Bergonzi ha pronunciato il fatidico sì coronando il suo sogno d’amore con Valerio.

SHARON BERGONZI, LE FOTO DELLE NOZZE CON VALERIO

Dopo aver festeggiato l’addio al nubilato insieme alle amiche, Sharon Bergonzi ha detto sì al fidanzato Valerio, arrivato nella sua vita dopo l’esperienza vissuta nello studio di Uomini e Donne. Sharon è stata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. Dopo la decisione di Andrea Cerioli di non sceglierla e di lasciare lo studio di Uomini e Donne da solo, salvo poi cominciare una relazione con l’altra corteggiatrice, Valentina Rapisarda, finita poche settimane fa, molti fans avrebbero dovuto vedere Sharon sul trono di Uomini e Donne.

La Bergonzi, però, ha preferito non ripetere l’esperienza trovando in un suo coetaneo l’amore vero. Con Valerio, infatti, Sharon ha capito subito di aver trovato il suo principe azzurro. Oggi, mercoledì 28 dicembre, Sharon Bergonzi ha così coronato il suo sogno d’amore circondata dall’affetto di amici e parenti come svelano le foto e i video pubblicati sui social da Eliana Michellazzo, ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano ed oggi titolare di una nota agenzia di spettacolo.

Viva gli sposi👰🌹 @sharon_bergonzi92 @valeriotene86 🎩 #sharonbergonzi#valeriotenneriello#auguriii Una foto pubblicata da ➡©PRIMA FANPAGE UFFICIALE 🌹 (@silviaraffa_fanpage_unica) in data: 28 Dic 2016 alle ore 05:00 PST

#SharonBergonzi oggi si sposa❤️ Guarda i video e le foto su www.NewsUeD.com😍😉😉 Una foto pubblicata da NewsUeD.com (@newsuominiedonne) in data: 28 Dic 2016 alle ore 03:17 PST

Selfie con gli sposi per @elianamichelazzo ❤❤ @sharon_bergonzi92 @valeriotene86 👰🎩 #sharonbergonzi#valeriotenneriello Una foto pubblicata da ➡©PRIMA FANPAGE UFFICIALE 🌹 (@silviaraffa_fanpage_unica) in data: 28 Dic 2016 alle ore 06:29 PST

Oggi tutto parla di te!❤ @sharon_bergonzi92 👰 #sharonbergonzi#lasposapiubella🌹 Una foto pubblicata da ➡©PRIMA FANPAGE UFFICIALE 🌹 (@silviaraffa_fanpage_unica) in data: 28 Dic 2016 alle ore 04:59 PST