Marco Fantini e Beatrice Valli, dopo aver ufficializzato la gravidanza arriva il grande annuncio!

Marco Fantini e Beatrice Valli non riescono a nascondere la felicità che li ha travolti. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno così deciso di condividere la loro gioia con i fans condividendo una serie di scatti tenerissimi che hanno scatenato l’entusiasmo dei fans.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI, IL GRANDE ANNUNCIO

Marco Fantini e Beatrice Valli, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, hanno confermato la gravidanza con delle foto tenerissime pubblicate sui social in cui l’ex corteggiatrice, per la prima volta, mostra il pancino di pochi mesi. A conquistare i fans, però, non è stata la foto del pancino ma un selfie di Beatrice Valli. Lo scatto è accompagnato dalla parola “girls”. I fans hanno così pensato che fosse un indizio sul sesso del nascituro ma sarà davvero così?

“E’ una femmina”, “E’ una bamnina Bea”, “Secondo me è una femmina”, “Quando ho visto la foto in abito lungo ho detto “ha un viso da figlia femmina”. Ci ho preso?”, “Che bello una sorellina per Alessandro“, scrivono i fans.

Marco Fantini e Beatrice Valli, per il momento, non svelano nulla ma l’indizio c’è tutto. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dunque, allargheranno la famiglia con una piccola principessa?