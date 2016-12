Uomini e Donne, l’amatissima dama ha finalmente trovato l’amore: il grande annuncio

Ricordate Rossella Bova? L’ex dama del trono over, dopo aver cercato invano l’amore nello studio di Uomini e Donne ha finalmente trovato il suo principe azzurro e, dopo aver lanciato vari indizi sui social, oggi ha deciso di parlarne apertamente.

UOMINI E DONNE, IL NUOVO AMORE DI ROSSELLA BOVA

Ai microfoni del sito Isa e Chia, Rossella Bova ha raccontato tutta la felicità che le regala il nuovo compagno: “Finalmente ho trovato il mio grande amore!” – svela Rossella Bova che aggiunge – “Come sanno tutti, nel Trono over non fui molto fortunata: le mie aspettative di trovare un compagno furono deluse. Lasciai la trasmissione perché conobbi un uomo fuori, per il quale pensai valesse la pena tentare una frequentazione. In realtà tutto si rivelò un fuoco di paglia e chiusi la storia in brevissimo tempo“.

“All’improvviso, quando meno me l’aspettavo, è arrivata quell’emozione che non ricordo di avere mai provato in tutta la mia vita, nella maniera più naturale e meno prevedibile possibile: al supermercato.” svela ancora Rossella che racconta il primo incontro con il suo nuovo compagno. “Il due settembre, come mia consuetudine, ero al supermercato per fare la spesa ed in quel momento, mentre cercavo di prelevare un grosso cocomero dalla cesta che lo conteneva per metterlo nel mio carrello, sento la sua voce: “Posso aiutarti?”. Non dimenticherò mai l’effetto che fecero i suoi occhi ed il suo sorriso su di me, da quel momento è stato un crescendo di emozioni. Federico, questo è il suo nome, è tutto quello che ho sempre voluto che fosse il mio uomo ideale e che pensavo non esistesse” dichiara Rossella Bova.

Anche Aurora approva il nuovo fidanzato di Rossella Bova: “Aurora, mia figlia, è innamorata di lui ed il loro rapporto è meraviglioso. Mi fa sentire Unica, non è mai scontato, ed ho molta stima di lui” conclude felice.