Giorgio Manetti, clamoroso colpo di scena: beccato con una bionda misteriosa

Giorgio Manetti potrebbe lasciare a breve il trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, infatti, in questi giorni di festa è stato beccato in teneri atteggiamenti in compagnia di una bionda misteriosa che non sarebbe una dama del programma di Maria De Filippi.

GIORGIO MANETTI BECCATO CON UNA BIONDA MISTERIOSA

A beccare Giorgio Manetti e quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma sono stati i paparazzi del settimanale Top.

“È proprio un bacio caldo e appassionato quello che Giorgio Manetti, pizzicato durante un’uscita serale nella Capitale, dà ad una bionda misteriosa. Manetti si concede con lei una cena a lume di candela in un locale, poi i due passeggiano romanticamente a braccetto e i loro visi sono sereni e sorridenti. Ma tra loro, oltre a una bella armonia, c’è pure una grande passione visto che poco dopo si scambiano un lungo bacio. Manetti e la donna misteriosa poi si dirigono verso l’hotel dove entrano insieme, per poi uscire la mattina dopo con i volti raggianti. Giorgio e la sua dama ridono e scherzano mentre aspettano il taxi” si legge sulla popolare rivista.

Come la prenderà Gemma Galgani che era pronta a sfoggiare il suo nuovo sorriso?