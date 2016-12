Giulia De Lellis, scontro feroce sui social per Andrea Damante

Nessuno tocchi Andrea Damante o rischiate di dover fare i conti con la rabbia feroce di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, in queste ore è stata protagonista di un acceso scambio di battute con alcune fans del suo fidanzato.

GIULIA DE LELLIS SI SCAGLIA CONTRO LE FANS DI ANDREA DAMANTE

Dopo aver visto un video in cui le fans prendono d’assalto Andrea Damante, Giulia De Lellis ha commentato in modo diretto il comportamento delle ammiratrici del suo fidanzato.

“A volte trovo tutto questo meraviglioso, vi sono grata di tanto, forse di tutto. Altre volte, invece, vedo l’esagerazione dell’essere umano, quasi dignità zero per se stessi e rispetto verso gli altri. È un ragazzo normale, lavora in tv ok e quindi? Siete autorizzate a saltargli addosso in questo modo? O a farlo alzare da tavola a bocca piena perché dovete andare via ma volete le foto? Ma non perché sia il fidanzato ma proprio perché è un essere umano e da tale va rispettato. Inizio ad essere sconvolta ragazze… non so voi!”.

Giulia De Lellis, inoltre, in queste ore è stata accusata dai alcuni fans di pensare meno ai video e di più ai terremotati visto che riceverà ben 19mila euro per la serata di Capodanno che la vedrà protagonista insieme ad Andrea Damante. Stanca di tante critiche, Giulia si è sfogata sui social.

“Puoi farmi la cortesia di non aprire bocca al riguardo? […]Capodanno cosa poi? Ti stai basando su quello che dice Signorini? No perchè allora se diamo ascolto a tutto ciò che dice… dicono io sono bionda. Sveglia. Come tutti già sapete la mia famiglia è stata colpita dal terremoto. Inizialmente sono stati tutti gentili e carini, dopo pochi mesi fino ad oggi tutte le persone che sono state colpite sono state abbandonate. – svela la De Lellis, che aggiunge – Non tutte ma parecchie. Io e mia mamma abbiamo cercato di sollecitare la problematica in ogni modo. Ci tengo a precisare che lo Stato, perlomeno nei luoghi e posti in cui sono stata io, ha dato zero euro anche nel periodo di Natale”.