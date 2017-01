Claudio Sona e Mario Serpa, le dediche d’amore per il primo mese insieme

Claudio Sona e Mario Serpa festeggiano oggi il primo mese insieme. Un traguardo importante per l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che hanno festeggiato insieme il primo Natale e il primo Capodanno.

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, LE DEDICHE SUI SOCIAL

Non potevano non arrivare dai social le dediche che Claudio Sona e Mario Serpa si sono scambiati per il primo mese insieme. “Un mese di amore, un mese di te, un mese di noi, ho scelto l’amore” – ha scritto Claudio Sona mentre Mario Serpa ha aggiunto – “Mi capita spesso di immaginare un futuro assieme, fatto di condivisione, quotidianità e semplici ma significativi momenti nostri”

Oggi lo stiamo vivendo!!! 02/12/2016-02/01/2017 Un mese di noi”.

Proprio Mario Serpa ha parlato dei sentimenti per Claudio Sona in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gay.it. Per stare vicino a Claudio, Mario ha scelto di lasciare Roma per raggiungere l’ex tronista a Verona.

“Claudio, a Verona, ha un’attività e, alla base di un rapporto appena nato, vista la tanta voglia di stare assieme e vista anche la distanza da Roma, abbiamo dovuto trovare un compromesso. Diciamo che questa volta sono andato io incontro a lui e alle sue esigenze. Mi sono e mi sto trovando benissimo qui” – spiega Serpa che poi svela un dettaglio importante sui rapporti con la propria famiglia – “I rapporti familiari, specie se incrinati da incomprensioni, non possono riprendersi così velocemente. – e aggiunge – Aver partecipato a Uomini e Donne mi ha permesso di mettermi in discussione come figlio e come fratello, ma mi ha dato anche la voglia di creare un nuovo dialogo con tutta la mia famiglia. Sono fiducioso che con il passar del tempo andrà sempre meglio”.