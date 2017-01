Sarah Nile, dimenticate quella che ricordavate: oggi è completamente diversa

Sarah Nile, ex concorrente del Grande Fratello, inaugura il 2017 con un topless mozzafiato che, tuttavia, sta facendo preoccupare i fans che, sui social, hanno lanciato l’allarme.

SARAH NILE TROPPO MAGRA?

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, Sarah Nile ha sempre sfoggiato delle curve mozzafiato. Da qualche mese, però, i fans hanno notato un dimagrimento eccessivo della modella che ha deciso d’iniziare il nuovo anno mettendo in mostra il suo fisico al top della forma.

Nello scatto in questione Sarah Nile appare effettivamente molto magra. Con i lunghi capelli a coprirle il seno e uno slip, l’ex gieffina ha attirato le attenzioni dei followers che, tuttavia, l’hanno invitata a mangiare di più notando la perdita di peso degli ultimi mesi. Sarah Nile, però, ha assicurato di mangiare come una camionista.

“E se ti dicessi che non ho il seno rifatto e che mangio come un camionista?! Ovviamente ti farebbe comodo non crederci, continueresti a sputare veleno sfogando così la tua frustrazione. Non hai un’identità, non hai sesso. Sei solo uno dei tanti fake di Instagram che cerca di riempire la sua triste vita nel modo più spicciolo che ci sia. Sient’a me: truovt na’ nammurat!”.