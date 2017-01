Una Vita, anticipazioni dal 2 al 7 gennaio: Cayetana libera, Mauro vicino alla verità ma chi è Teresa?

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO

Confrontando la foto delle due bambine in ospedale, Mauro scopre che la piccola accanto a Cayetana è la figlia di una domestica. L’investigatore interroga Cayetana ma la donna dice di non ricordare nulla dell’incendio. Per ordine del Ministro dell’Inter si procede alla riesumazione del corpo di German e Manuela. Mauro, poi, informa Pablo e Guadalupe che le tombe sono vuote esigendo delle risposte. Fabiana confida a Trini che Ramon è infelice. Per tentare di ostacolare il fidanzamento di Maria Luisa e Victor, Lourdes ingaggia una ragazza, Daria, con il compito di sedurre il ragazzo. Susana, dopo aver scoperto che Celia sta gestendo gli affari di Cayetana cerca di approfittarne per ricomprare la sartoria.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO

Una volte trovate vuote le tombe di German e Manuela, Cayetana viene scarcerata. Maximiliano continua a comportarsi in modo strano. Victor rifiuta le avances di Daria ma Maria Luisa si sente comunque tradita. Mauro va fuori città per cercare la verità su Cayetana e viene indirizzato al convento di San Lorenzo. Le signore di Acacias, dopo aver saputo che Cayetana sta per tornare, temono la sua rabbia. Quando Cayetana fa ritorno, le fulmina con uno sguardo….

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO

Mauro scopre dove potrebbe essere Teresa, la bambina della foto di Cayetana. Si reca ad un orfanotrofio dove la direttrice si mostra disponibile ma quando Mauro chiede di vedere Teresa inizia a tergiversare e gli chiede di tornare il giorno dopo. Mentre osserva i bambini giocare, Mauro viene colpito alla testa da qualcuno e cade a terra. Cayetana chiede aiuto a Ursula e Fabiana per riconquistare la stima degli abitanti di Acacias.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 5 GENNAIO

Suor Brigida evita che Mauro veda Teresa e la copre dicendo che a colpirlo è stato un ladro. Mauro non le crede e si fa avere dei documenti dell’orfanotrofio. Dopo averli esaminati scopre alcune anomalie e le rivela a Felipe. Lourdes impedisce a Maria Luisa di parlare con Victor. Furioso, comincia ad indagare su Daria e scopre che è un’imbrogliona, disposta a tutto per soldi. Comincia, così, a sospettare che possa essere stata Lourdes a pagarla per allontanarlo da Maria Luisa. Casilda conosce Martin, un soldato semplice che decide di aiutare.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 GENNAIO

Decisa a riprendere il suo posto in società, Cayetana organizza una manesa per i soldati. Pablo sorprende Maximiliano mentre tenta di sottrarre soldi a Rosina per scommettere sui cavalli. Mauro svela a suor Brigida la presenzadi alcune anomalie nella gestione dell’orfanotrofio. La monaca, alla fine, cede e l’ispettore si trova faccia a faccia con Teresa.