Barbara D’Urso super sexy sui social: merito del nuovo amore?

Barbara D’Urso tornerà in tv lunedì 9 gennaio con Pomeriggio Cinque. Ancora in vacanza, la conduttrice si è concessa una vacanza a Miami con amici anche se, stando a quello che scrive il settimanale Chi, insieme alla D’Urso potrebbe esserci anche il suo nuovo amore.

BARBARA D’URSO SEXY A MIAMI

Per trascorrere le vacanze a Miami, Barbara D’Urso ha superato anche la fobia per gli aerei come scrive il settimanale Chi. ““Barbara D’Urso supera ufficialmente la paura di volare e trascorrerà una parte delle sue vacanze natalizie a Miami. – poi il settimanale lancia il gossip – Ad accoglierla un facoltoso spasimante, che la conduttrice, per ora, vuole mantenere segreto”.

Anche il portale 361 Magazine di Alfonso Signorini parla del nuovo amore di Barbara D’Urso aggiungendo nuovi particolari. “L’unica cosa che mancava nella vita di Barbara D’Urso era l’amore. Che finalmente è arrivato. – così si svela di chi si tratta – E sì, la conduttrice sotto l’albero ha trovato finalmente un fidanzato. Più giovane di lei di 25 anni, è un cantante e ballerino di un musical molto famoso in queste settimane in tournée. – così il portale conclude svelando che – I due stanno vivendo clandestinamente la loro storia. Non hanno informato neanche gli amici più intimi”.