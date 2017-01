Caramelle per la gola fatte in casa (e sono pure buonissime!)

Le Feste si sono appena concluse, ma molti di noi non se le sono certo godute a causa dei tanti, troppi virus che hanno cominciato a circolare poco prima di Natale e che, complici baci e abbracci al momento del brindisi, si sono diffusi a macchia d’olio in tutta Italia creando una vera e propria emergenza, con code e attese di anche 10 ore nei principali ospedali.

Tra i disturbi più comuni in questo periodo c’è ovviamente il mal di gola, che però può essere affrontato anche con rimedi naturali. Tra i video più visti su Youtube Italia questa settimana troviamo in effetti un tutorial per cucinare squisite caramelle per la gola a base di zenzero. Ecco come prepararle!