L’Oroscopo di Paolo Fox: ecco le previsioni per oggi, martedì 3 gennaio

Nel quotidiano appuntamento con i suoi ascoltatori su Radio Latte e Miele, Paolo Fox ha raccontato cosa ci aspetta per questo martedì 3 gennaio 2017. Vediamo cosa dicono le stelle, segno per segno!

Ariete

Vi trovate in una condizione molto particolare: siete in lotta con voi stessi e con gli altri. Nei primi mesi del 2017 ci sono situazioni da chiarire nei rapporti d’amicizia e d’amore. Venere entrerà nel segno ma dovrà lottare con qualche insidia. La vostra situazione astrologica è importante, ma siete in una condizione di sperimentazione, amate mettervi alla prova e imporvi anche dei sacrifici: questo crea tensioni. La voglia di lanciarsi in nuove avventure senza avere le spalle coperte può essere pericoloso.

Toro

Questa giornata può essere vissuta con qualche tensione inerente la situazione finanziaria, in quel campo qualcosa non va. Se dovete iniziare u nuovo progetto: non fermatevi proprio ora. Per chi ha un’attività in proprio, potrebbe arrivare qualche scelta importante entro l’estate. La seconda parte dell’anno sarà complicata dal punto di vista economico: meglio non spendere troppo.

Gemelli

Siete affaticati e nervosi. Giove protegge le grandi scelte, ma Saturno ha creato disagi. Chi ha un’azienda si è reso conto che è difficile portare avanti le situazioni: Saturno in opposizione rappresenta le difficoltà quotidiane e non per forza una situazione irrisolvibile. Ci sono combattimenti giornalieri che vi creano ostacoli. I nuovi programmi, quelli nati da settembre, vanno avanti ma con qualche rallentamento.

Cancro

Venere inizia un transito buono: tante cose si possono aggiustare. Se avete delle difficoltà, non potete risolverle in pochi giorni. Presto però vi sentirete più contenti grazie a una nuova condizione planetaria. Potreste trovare una soluzione pratica ad un problema. sabato e domenica sono giornate ideali per l’amore.

Leone

Siete preoccupati per questioni di soldi, magari ci sono state più spese. Attenzione anche all’amore, molti hanno avuto da ridire pur non essendo in crisi, soprattutto chi ha dei rapporti con Acquario e Scorpione. Se dovete parlare con soci e collaboratori, fatelo entro venerdì.

Vergine

Un’ansia è presente nella vostra vita e riguarda anche i rapporti con gli altri. Le coppie che hanno avuto grossi problemi non riescono a risolverli, quelle che non hanno problemi, si vedono poco. Non dovete affaticarvi e pensare solo al lavoro.

Bilancia

Negli ultimi giorni siete stati presi da tante cose. Siete in attesa di un cambiamento di lavoro che è stato voluto o magari imposto dagli eventi. Le giornate di giovedì e venerdì sono in crisi. Riflettete di più se dovete fare scelte drastiche. L’amore chiederà riscontri tra febbraio e maggio.

Scorpione

Da domani ritrovate grinta, nel fine settimana si discute molto in amore e forse i sentimenti in questi ultimi tempi sono stati bloccati anche da una situazione fisica. Qualcuno è stato molto male negli ultimi tre mesi, Capodanno per molti di voi non è stata una bella giornata e vi ha portato il resoconto di un anno faticoso.

Sagittario

Siete più selettivi nelle amicizie e negli amori. Chiedete di più e siete più esigenti a causa del transito di Saturno nel segno. Gennaio è il mese in cui potete liberarvi di rapporti inutili, magari anche sostituire un legame con un altro più favorevole. Se una crisi d’amore è lieve: abbiate pazienza.

Capricorno

Da ottobre alcune certezze sono cambiate, se c’è stata una variazione a dicembre, qualcosa è andato storto e c’è stato un epilogo di qualche situazione che non volevate più vivere. L’amore torna protagonista: con pesci e Scorpione può nascere o rinascere una bella emozione.

Acquario

Vivete qualche disagio, magari avete avuto qualche difficoltà economica e vi aspettavate di più. Anche a livello fisico non siete al massimo della forma: siate cauti. In arrivo viaggi di lavoro, offerte importanti, ma attenzione allo stress!

Pesci

Il 2017 è un anno che gradualmente cresce in positivo e il meglio lo avrete da ottobre: siate lungimiranti. Non bisogna essere negativi in questo momento. Le prossime 48 ore danno buone risposte, potreste iniziare una nuova conoscenza. Bello il cielo per le vicende sentimentali. Arrivano emozionanti sensazioni e inviti. Non chiudetevi in casa.