Belen e Stefano tornano insieme per amore di Santiago: le FOTO in montagna

Negli ultimi giorni dell’anno si è parlato di crisi tra Belen e Andrea Iannone dato che, dopo un’estate di fuoco, la convivenza e una lunga serie di dichiarazioni d’amore appassionate, la showgirl e il pilota hanno deciso di non passare insieme le Feste.

Belen ha infatti festeggiato Natale e Capodanno in Svizzera insieme al clan dei Rodriguez, e Andrea non si è nemmeno fatto vedere, se non per un pranzo veloce sulla terrazza del ristorante “La Marmote”.

A comparire, invece, è stato niente meno che Stefano De Martino, al quale Belen ha dato appuntamento per il primo dell’anno nello stesso ristorante in cui aveva visto Andrea. Lì tra abbracci e sguardi languidi, gli ex sposini si sono ritrovati per amore di Santiago e hanno poi passato un’ora a parlare fitto fitto chiusi in macchina. A paparazzarli ci ha pensato il settimanale Chi, che naturalmente suggerisce un possibile ritorno di fiamma…