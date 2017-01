George Clooney non vuole figli, ma Amal è incinta (di due gemelli)!

Quando George Clooney si è sposato con Amal Alamuddin in fondo ci abbiamo sperato un po’ tutti, in un finale in rosa. Lui, lo scapolo d’oro, aveva finalmente ceduto al matrimonio! Ma mai, MAI ci saremmo aspettati che l’attore potesse anche diventare padre.

E in fondo non ci aveva pensato nemmeno lui, che ha sempre negato di volere dei figli.

Eppure secondo US Weekly, un anno fa la coppia, non più giovanissima, si era rivolta a un centro di fertilità per poter procreare, e Amal non aveva più preso importanti impegni lavorativi in vista della pausa maternità. Da quel momento, i giornali di gossip non hanno fatto che attribuire a George e Amal una gravidanza dietro l’altra.

Secondo il Daily Star Lebanon, però, finalmente ci siamo. Il giornale libanese sostiene infatti che l’avvocatessa 37enne sia in dolce attesa, e di due gemelli per giunta! Ci sarebbe anche una data per il parto: marzo. Una notizia un po’ azzardata, considerando che una donna incinta di 6-7 mesi e per giunta di due gemelli non passa certo inosservata… Qualcuno ha visto Amal di recente?