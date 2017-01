Grande Fratello: i due ex concorrenti aspettano il primo figlio

Si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello e da allora non si sono più lasciati. E dopo un matrimonio da favola, il loro sogno d’amore è stato coronato dall’arrivo di una gravidanza.

Sì, stiamo parlando di Chicca Rocco e Giovanni Masiero, che in primavera abbracceranno il loro bebè e che hanno voluto condividere queste emozioni con i lettori del settimanale Chi.

“In realtà io non me ne ero accorta, sono gli altri che mi hanno fatto venire il dubbio – ha dichiarato Chicca – Continuavano a dirmi: “Sei diversa! Ma sei incinta?”. Io sentivo il mio corpo normale, non avevo notato nulla: non un sintomo, non un ritardo. Così, per sicurezza, ho fatto un test da sola in bagno. Giovanni, era nell’altra stanza, e il risultato è stato positivo!”.

Facile immaginare la reazione di Giovanni: “Baci, abbracci, eravamo stralunati, ma felicissimi. È stato un momento bellissimo, difficile da descrivere. E da quel momento abbiamo iniziato a pensare come sarebbe cambiata la nostra vita”.

Sul sesso del nascituro Chicca e Giovanni preferiscono mantenere un alone di mistero: “In cuor mio spero sia una femminuccia. Ma lo scopriremo quando diventerò mamma in primavera. Se sarà maschio lo chiameremo come uno dei nonni, se è femmina magari Alessia come la nostra “madrina” (Alessia Marcuzzi, ndr). Vedremo, l’importante è che sia in salute”.