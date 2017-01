L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: brutta giornata per il Sagittario….

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox! Vediamo cosa hanno previsto per noi le stelle oggi, mercoledì 4 gennaio.

Ariete

Entro l’epifania nasce qualcosa di importante. Le storie che fioriscono ora, si confermano. Un consiglio per questo periodo? Fate le scelte più facili.

Toro

Occhio ai conti, il vostro comunque è un oroscopo di vantaggio: La luna sarà nel vostro segno. Per quanto concerne l’amore è un buon momento e dato che dicembre è stato un mese lontano dai sentimenti, cercate di recuperare: negli ultimi giorni c’è stata un po’ di distanza.

Gemelli

Siete impegnati in una situazione poco chiara che riguarda la famiglia e l’amore. Ci sono state delle discussioni. Per quanto riguarda il lavoro la situazione non è chiara, non sapete se i progetti iniziati nel 2016 andranno avanti o meno, addirittura non sapete se volete continuare. Molte cose sono rimaste indietro a causa di Saturno e l’amore paga pegno.

Cancro

L’amore può salvare dalle ansie e da tutte le situazioni che non vi hanno soddisfatto. Qualcuno non è contento del lavoro e punta di più sulla famiglia. Ci sono tensioni minori. I primi sei mesi del 2017 chiedono un po’ di chiarezza, ma questo è un anno molto speciale e particolare.

Leone

Chi lavora come dipendente non ha grandi cambiamenti in vista. Per tutto il 2017 Saturno e Giove saranno favorevoli: puntate di più sulla creatività. Per diversi motivi vi siete trovati in questo periodo a fare il lavoro di più persone e tutto sommato rispetto ai mesi che sono trascorsi, questo lavoro in più si rinnova. Potreste avere entro febbraio una bella riconferma. Qualche dubbio nel rapporto con uno Scorpione.

Vergine

Nonostante la logica e la razionalità, ogni tanto avete bisogno di riposare. Necessitate di un lungo periodo di relax. Avete bisogno di stare più sereni e tranquilli e soprattutto di pensare un po’ meno alle questioni pratiche della vita.

Bilancia

Il 2017 è un anno importante, ma i primi mesi chiedono tagli definitivi. Bisogna far crescere cose nuove e dunque fare spazio, ci sono troppe cose accantonate che non servono. Gettate via le situazioni amorose e di amicizia che non hanno più senso. I nuovi rapporti di lavoro partiti dal 2016 vanno gestiti con attenzione. Non chiudono, ma vanno curate.

Scorpione

Avete Luna e Venere favorevoli e ciò è un indizio di forza per chi vuole stare meglio. Qualcuno è stato male negli ultimi tre mesi, anche a causa di una crisi iniziata ad autunno. Bel cielo per rivalutare l’amore, nella vita ciò che resta di importante sono gli affetti.

Sagittario

Avete una giornata tesa e poco chiara. Evitate le discussioni per non portare avanti questa tensione. Siete stati afflitti da problemi che non riuscite ad esprimere. Siate cauti nei rapporti, ci sono giornate in cui avrete più voglia di innervosirvi e di fare cose sbagliate. Giornata sotto tono, soprattutto per i rapporti.

Capricorno

Non dovete perdere di vista le occasioni che possono arrivare a breve. Solo giovedì e venerdì, giornate di calo. Non vi fermate mai, ma dovete trovare qualche spazio per voi e la famiglia. Non avete tempo per gestire neanche i cambiamenti e per questo cercate di rimanere stabili. Preferite portare avanti le solite cose per paura di dover faticare di più nel mettere in ordine la vostra esistenza.

Acquario

Questa giornata invita a guardare meglio cosa è rimasto sul conto corrente. In genere investite e non badate troppo al guadagno, ma a volte bisogna prestare maggiore attenzione. Giove e Saturno rilanciano buoni progetti anche in amore.

Pesci

Se ricevete un invito da una persona molto carina, non dite di ‘no’ perché questo è un oroscopo importante. Qualcuno potrebbe essere in crisi tra due storie, chi vuole convivere potrebbe aver fatto un passo in più. Chi ha una storia non buona potrebbe anche disfarsene senza soffrire. L’oroscopo è buono, dunque approfittate.