Ludovica Valli e Antonio Mirante, l’avvistamento che conferma tutto

Ludovica Valli e Antonio Mirante non si nasconderebbero più. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura da Fabio Ferrara, avrebbe ritrovato l’amore accanto al calciatore del Bologna. Dopo i primi rumors, aumentano gli avvistamenti dei due insieme così come gli indizi che confermerebbero il flirt in corso.

LUDOVICA VALLI E ANTONIO MIRANTE, SARA’ AMORE?

Dopo essere stati beccati insieme intenti a scambiarsi tenere carezze, Ludovica Valli e Antonio Mirante sono stati sorpresi nuovamente insieme. La segnalazione arriva dal sito Isa e Chia. Ludovica Valli e Antonio Mirante sono stati beccati a Bologna, vicino a un caffè. Erano soli e chiacchieravano ma tra i due non ci sarebbe stato nessun atteggiamento intimo.

Le segnalazioni, tuttavia, aumentano ed è evidente che tra i due stia nascendo qualcosa. Per il momento, però, l’ex tronista così come il calciatore del Bologna preferiscono non commentare esplicitamente i rumors anche se la Valli, di fronte alle continue domande delle fans sulla sua vita privata, aveva chiarito: “Io della mia vita, ragazzi miei, faccio solo ed esclusivamente ciò che voglio. Mi meraviglio che non sapendo minimamente la verità vi permettete di parlare e giudicare con parole allucinanti. Io fossi in voi un pochino mi vergognerei…”.