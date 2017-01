Uomini e Donne, colpo di scena: il nuovo anno inizia con un clamoroso ritorno di fiamma?

Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 9 gennaio ma in quel di Cinecittà continuano le registrazioni. Nel corso dell’ultima dedicata al trono over di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

IUOMINI E DONNE, RITORNO DI FIAMMA TRA GEMMA E GIORGIO?

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ammesso di aver sentito qualcosa quando Giorgio, nella puntata scorsa, le ha accarezzato il viso. Parole che scatenano la reazione di Tina Cipollari che accusa la dama di farsi i soliti film mentali. Giorgio, però, apprezza e invita a ballare Gemma. Parole e gesti che hanno subito scatenato i rumors su un possibile ritorno di fiamma. Cosa succederà? In attesa di scoprirlo ecco tutte le anticipazioni della registrazione.

“Maria in smagliante rosso, saluta Gianni e chiede di Tina che sembra avere un appuntamento con il dentista…ma eccola entrare esibendo una “portentosa” dentatura e, prima dell’ingresso di Gemma, parte un filmato che riassume le precedenti puntate (anticipazioni 28/12/16) a cui segue il suo sfogo – mi mortifica sempre e rovina la gioia di un momento che volevo partecipare a tutti – e confessa che la dentiera (www.mariadefilippi.it)che camminava per terra l’ha molto molto infastidita e ha trovato volgare sollecitare un bacio da Giorgio per “testare” i nuovi denti, mentre ha apprezzato la sua cortesia, l’ha commossa la sua carezza, secondo Gianni si è fatta il solito film.

Entra Gemma con la quale Tina vorrebbe fare un selfie per comparare i loro sorrisi, quindi l’opinionista spiega, liberatosi dalla denti eccedenti, che il gesto tanto apprezzato di Giorgio, e sottolineato da un messaggio a lui di Gemma con relativa risposta, è stato sollecitato da Tina stessa; Maria rivela che Tina è stata a Firenze e a proposito l’opinionista spiega che da un anno ha una casa lì e ci va quando vuole e alla critica di Gemma che l’accusa di copiarla nel look, come dimostrerebbero alcune foto scattate, replica che lei ha uno stilista personale che studia tutto solo per lei, come sempre le due signore (www.mariadefilippi.it)si contrappongono vivacemente, soprattutto quando sul led appare il titolo di un’intervista rilasciata da Tina che la invita a c portare i regali il giorno della befana e, a una certa età dovrebbe stare a casa a lavorare a maglia, Gemma invece lo fa in studio. Giuliano era venuto per corteggiare Gemma, entra così in studio dopo le parole di lei – mi corteggiava – precisa lei mentre lui spiega che in questo periodo non si sono potuti incontrare, per Tina è una mancanza (Uomini e Donne www.mariadefilippi.it) di interesse di gemma perché quando ha voluto si è mossa senza problemi, mentre lei gli rimprovera una serie di contrattempi che lui definisce pretesti, intanto esibisce i cartellini giallo e rosso (lui faceva l’arbitro)per ammonire Tina e aggiunge di volerla chiudere così la conoscenza, aveva altre aspettative! Graziella l’accusa di accogliere tutti ma trovare scuse contro tutti, arrampicandosi sugli specchi e non lasciando finire di parlare nessuno, Giuliano accetta la decisione di Gemma che Tina giudica una fortuna

Michele si era detto disposto a baciare Gemma e Cristina, che sta uscendo con lui, dice che non ci crede nemmeno se lo vedesse, mentre Gemma le racconta che le ha nuovamente lasciato il numero di telefono; Cristina (www.mariadefilippi.it) è convinta che fuori studio lui non è il Guascone che fa vedere in studio, ma Michele ribadisce che Gemma gli è sempre piaciuta e Tina ripete che il suo scopo è quello di far parlare di sé e di far scalpore, anche Gemma mette in discussione la sincerità delle sue intenzioni anche perché dopo 7 rifiuti a prendere il suo numero di cellulare , i dubbi sono certezze.

Cristina vuole sapere senza esitazione se Michele è veramente interessato a Gemma, dopo qualche esitazione lui dice di no ma secondo Nino lei non lo conosce affatto e ha una visione distorta di Michele ma vuole continuare a conoscerlo perché ama le cose difficili, Gianni ritiene che dovrebbe “!icenziarlo” dopo quello che ha saputo a meno che non sia uguale a lui…l’argomento tiene banco a lungo infine Michele balla con Cristina e Gemma con Giorgio.

Tutto procede bene tra Anna e Nino, questa sera si metteranno d’accordo per un prossimo invito in Sicilia, ma Simona mette in dubbio il suo interesse perché quando si frequentavano, lui le diceva che amava le donne “curvy” , Tina vorrebbe intervenire ma il suo microfono è chiuso troppe volte, si rivolge direttamente al microfonista raccomandandogli che non accada più, lui promette ma non basta – un complotto – dice lei mentre l’intervento di Simona viene giudicato fuori luogo, Sossio la pensa come lei ma Tinì conclude che ad Anna non manca proprio nulla, (www.mariadefilippi.it)intanto Nino accusa Sossio di non rispettare le donne, mentre Simona si sta vedendo con Alessandro e sembra andare tutto bene; Sossio vorrebbe sapere da Anna se ha dato l’esclusiva a Nino e anche su questo fatto i due uomini si confrontano.

Annamaria lamenta l’insuccesso con Renato che non si è fatto sentire per tre giorni, ma lui ci tiene a puntualizzare la cronologia delle sue telefonate e relativi messaggi ai quali lei non rispondeva perché – è lui che è venuto a corteggiarmi – così la cosa finisce qui; invece a Walter piace molto Anna C. ma lei non lo trova il suo tipo e lo vede solo come un amico, Chiara si dice interessata a Renato e lo vorrebbe corteggiare, lui ci pensa; le due signore restano tuttavia la centro perché entrambe (www.mariadefilippi.it)interessate a Emilio che balla con Annamaria.

Scambio di battute sull’età tra Graziella e Giorgio mentre lo studio ospita il loro ballo, Maria nota che, con il nuovo anno, Gemma lo guarda in modo diverso; Giorgio ha lasciato il numero a una signora del parterre, Astrid, e ha fatto un’esterna con lei che ha la passione del tiro a segno dinamico, possiede due semiautomatiche, due lauree e una bella capigliatura rossa! Oggi riceve i complimenti per il suo outfit e Giorgio spiega che ha una conversazione molto interessante, hanno parlato anche di Freud e di depressione., e aggiunge che in una donna non guarda (www.mariadefilippi.it)solo l’aspetto estetico e Alfonso, che a sua volta esce con Astrid, sottolinea che non è proprio così visto che ha mandato a casa una signora perché indossava ai jeans a cena; Astrid vuole conoscerli entrambi perché sono molto diversi e del resto anche loro sentono altre persone.

Nuovo round Michele/Gemma: mentre ballava con Annamaria lei gli ha fatto una battuta, Cristina si secca e lui spiega che se ha lasciato sette volte il suo numero di telefono è perché non crede al suo corteggiamento, non gli ha mai detto che non le piace, Annamaria lo difende e Valentina nota che se guarda lui non si occupa del suo cavaliere, Marco fa una delle sue battute per sdrammatizzare e Giorgio vuol sapere se le piace, lei nega ma a Maria la redazione ha detto altre cose , si rimanda il video del ballo per capire chi ha apostrofato l’altro, non è chiaro perché manca l’audio ma Annamaria, che ballava con lui, dice che (www.mariadefilippi.it)a prima ad apostrofarlo è stata lei.

Marco al centro ed entra Sabrina, le cose non sono andate bene tra loro, lei dice che lui è perfetto per se stesso e lei non vuole esser l’amica del “bar sport”, lui la trova una donna molto intrigante, voleva conoscerla ed è andato a trovarla due volte al suo paese ma secondo lei è rimasto sempre in superficie, Marco ammette di non avere avuto lo scatto in più e il fumo di lei è un fatto fondamentale e sperava di riuscire a superare questo ostacolo ma ballano insieme