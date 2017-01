Belen Roriguez e Stefano De Martino sono ancora innamorati? C’è chi non ha alcun dubbio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora innamorati? Qualcuno non sembra avere dubbi al riguardo soprattutto dopo le recenti foto pubblicate dal settimanale Chi.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, E’ ANCORA AMORE?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati beccati recentemente in montagna durante un tenero incontro a cui ha assistito anche il figlio Santiago. Abbracci, sguardi dolci e complici, sorrisi teneri hanno scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Tanti fans, infatti, sono sicuri che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sia ancora un grandissimo amore.

«La foto su Chi dove tu sei seduta in braccio a Stefano è dolcissima… Si vede che vi amate ancora, scusa ma tu cambi espressione quando sei con lui ce ne siamo accorti tutti, se ne sono accorti gli stessi giornalisti…si vede che è una fiamma ancora accesa, va bene il piccolo ma i vostri atteggiamenti “intimi” sono solo vostri», scrive una fan, mentre un’altra aggiunge: «Non mi voglio intromettere nei fatti tuoi sia chiaro, ma dopo aver visto certe foto, passa un abisso da come guardi Iannone a come guardi Stefano, si vede che ami ancora tuo marito… va oltre tuo figlio la cosa». E altri ancora scrivono: «L’immagine di vita è quella che tutti abbiamo visto sulla copertina di Chi, lo so che sono fatti vostri, ci mancherebbe, ma è molto bello vedervi così! Vi auguro tutto il bene come coppia perché la famiglia è un dono grande grande e va protetto. Baci»; «Belén a me non interessa giudicare le foto tue e di Stefano uscite su Chi, ammetto che mi hanno emozionato ma quelle sono cose solo vostre, la cosa che davvero mi ha fatto brillare tanto il cuore, è la foto dove il vostro bimbo, ride felicissimo in braccio al papà… stupendo, in tutto. La risposta a tutte le persone che non fanno altro che giudicare. Un applauso a voi»; «Veramente nell’intervista di Chi di Natale, Belen ha detto che le parole dette da Stefano non sono state indifferenti per lei perciò qualcosa c’è sempre».