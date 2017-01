Chiara Ferragni: “Fedez? Con lui sto vivendo l’amore più bello della mia vita”

Procede a gonfie vele la storia d’amore di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha trascorso insieme sia il Natale che il Capodanno come testimoniano le foto pubblicate dalla fashion blogger sui social. Un amore grande che sta rendendo molto felice Chiara Ferragni.

CHIARA FERRAGNI, L’AMORE PER FEDEZ

Ai microfoni del Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha parlato del suo amore con Fedez: “Da un anno ho preso la casa più grande ed è stato bellissimo fare il pranzo noi due con le mie sorelle, Francesca e Valentina, 24 e 29 anni, i loro fidanzati e mia madre Marina, scrittrice”, afferma la fashion blogger.

“Fedez è una delle persone che ho avuto vicino con cui è più facile stare. Lui mi aveva citato in una canzone (“Vorrei ma non posto”, ndr). Ci eravamo visti un anno fa, ma eravamo entrambi fidanzati, poi ci siamo ritrovati a cena e ci siamo piaciuti subito. Ha le idee molto chiare, è forte, ma di una dolcezza unica. So che qualcuno pensa che stiamo insieme per le copertine, invece siamo due ragazzi, siamo molto più simili di quanto si pensi. È stato bellissimo averlo qui, senza i paparazzi… Stiamo vivendo momenti dolci”.

Sul matrimonio: “Beh, è prematuro. Ma sto vivendo la più bella esperienza sentimentale della mia vita. Io ero sempre stata fidanzata. Ci siamo incontrati dopo la mia prima estate da single, dove ho apprezzato il dovermi bastare da sola, è stato bellissimo, un cambio di vita: ho fatto viaggi fantastici con le mie amiche storiche, siamo andate a Cuba, alle Hawaii, a Los Angeles”.