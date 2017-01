Isola dei Famosi 2017: In Honduras sbarca la musa di Tinto Brass?

L’Isola dei Famosi 2017 partirà ufficialmente il prossimo 30 gennaio su canale 5. Nonostante manchino ancora poche settimane all’inizio della nuova edizione del reality show non ci sono ancora conferme ufficiali sui concorrenti e così le indiscrezioni continuano.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, FRANCESCA DELLERA IN HONDURAS?

Secondo il sito davidemaggio.it, in Honduras, tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 ci sarà anche Francesca Dellera. L’attrice, lanciata da Tinto Brass, è stata protagonista del mondo dello spettacolo negli anni ’90. Francesca Dellera, nata nel 1965, è molto apprezzata anche in Francia. Di Francesca Dellera, la celebre giornalista Natalia Aspesi scrive: “In confronto ai canoni della bellezza dei nostri giorni, Dellera è una ragazza d’altri tempi, il suo biancore soffice è di quelli che non si vedono più, essendo oggi la femminilità anche vistosa completamente svuotata, come vuole la televisione, come vuole la moda”.

Oltre a Francesca Dellera sembra quasi certa la presenza di Claudio Sona e Mario Serpa come scrive il Vicolo delle news. Chi, invece, non ci sarà è Stefano Bettarini. Alessia Marcuzzi, infatti, avrebbe detto no alla sua presenza in Honduras come inviato. Secondo il settimanale Oggi, infatti, “solo un intervento dall’alto potrebbe garantirgli la partecipazione al programma”.