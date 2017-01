Isola dei Famosi: dopo Rocco Siffredi, un’altra pornostar naufraga sull’isola

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per prendere il via, ma i casting non si sono ancora conclusi. Dopo l’addio di Mara Venier e la riconferma di Alessia Marcuzzi, si ricomincia a parlare di naufraghi.

Tra questi cominciano ad affiorare nomi particolarmente bollenti. Già saprete di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, la cui partecipazione fa già discutere il pubblico.

Ma dopo il successo di Rocco Siffredi non poteva mancare una bella pornostar ad accendere il chiacchiericcio e i bollenti spiriti dei telespettatori. Stiamo parlando di Malena Mastromarino, delegata all’ assemblea nazionale del Pd nel 2013 e appunto pornodiva bisessuale. Conosciuta come “la Pugliese”, Malena è considerata una vera e propria musa da Rocco Siffredi. Basti pensare che questo Natale ha deliziato i suoi fan cantando canzoni natalizie sotto gli effetti di un…. vibratore.