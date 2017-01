L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: Toro, devi stare molto calmo

Come ogni mattina, la giornata su Radio Latte e Miele si è aperta con l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco cosa prevedono per noi le stelle per questo fresco giovedì 5 gennaio!

Ariete

Giornata interessante. Centellinate la vostra energia e non sprecatela, vi spendete tanto anche per gli altri. Quando aiutate gli altri lo fate più per un senso di protagonismo: il consiglio, per quest’anno, è di fare di più per voi stessi. Oggi e domani cercate di non andare troppo di corsa.

Toro

Siate calmi, in questi giorni siete ansiosi per vicende di quattrini o lavoro che forse non sono andate a buon fine. Sabato e domenica c’è una bella luna nel segno che regala energia. Queste giornate sono utili per riflettere se ci sono stati problemi anche in amore. Chi lavora molto potrebbe essersi preso un lungo periodo di relax lontano da tutti tra Natale e Capodanno.

Gemelli

Luna positiva, che non aiuta a risolvere però le tensioni che ci sono ancora. L’umore è forte, ma qualcosa ancora non va come dovrebbe. Attenzione alle sfide con una persona Cancro o Gemelli.

Cancro

Oggi c’è un lieve calo fisico, ma questo mese è forte di emozioni, a breve potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Se qualcuno vi provoca cercate di far finta di nulla e di girarvi dall’altra parte.

Leone

Giornata quieta ma interessante, farvi notare è un punto d’arrivo per voi. Queste sono giornate intriganti per i sentimenti. Le storie che nascono ora possono decollare. Tra febbraio e maggio potreste ottenere una bella soddisfazione.

Vergine

Vivete una seconda metà di settimana migliore anche se il quadro generale è confuso: dovete capire cosa fare e da che parte stare. In genere siete strategici e cercate di fare più cose contemporaneamente, ma ciò provoca stress. In amore queste giornate pagano pegno proprio perché non è facile stare sereni.

Bilancia

Giornata un po’ sotto tono e lo sarà anche la giornata di domani: le prossime 48 ore porteranno un blocco, ma vi riprenderete da sabato. In amore dovete essere cauti, nei primi mesi dell’anno dovete fare delle scelte, fare nuove alleanze e ciò è sempre troppo faticoso per voi perché vorreste sempre portare avanti tutto per non avere rimpianti.

Scorpione

Dovete prender di petto situazioni che vi hanno dato fastidio e voltare pagina. Forza, dovete essere coraggiosi. Siete stati abili a superare problemi personali e ora bisogna recuperare anche la voglia d’amare. Sabato e domenica saranno le uniche giornate sotto tono anche per quanto riguarda i sentimenti.

Sagittario

Mantenere la calma in questi giorni non è facile e in amore restano in piedi solo le storie solide. Relazionarsi sarà più facile se aspettate qualcosa di nuovo mentre per le storie che hanno vissuto momenti complessi, recuperare è difficile. Non preoccupatevi perché ciò che sembra critico in questo periodo porterà a grandi novità entro poco.

Capricorno

Vi state dando tanto da fare, come sempre. Volete organizzarvi per conto vostro perché pensate di far meglio. Avete però bisogno d’amore. Nel fine settimana dovete vivere i sentimenti con passione e intensità.

Acquario

Giornata utile per chi vuole muoversi e viaggiare. Siete più affascinanti del solito, i contatti sono molto interessanti. Sabato e domenica non fate troppo perché da oggi bisogna curare di più la forma fisica.

Pesci

Oggi le stelle proteggono e annunciano un 2017 faticoso all’inizio, ma eccezionale alla fine. Non buttate all’aria progetti che possono rivelarsi eccellenti nel giro di pochi mesi. Le cose che state facendo, andranno bene. Entro domenica l’amore può tornare protagonista, anche una separazione se avviene adesso, può risultare salutare. Non isolatevi!