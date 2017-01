Claudio Sona e Mario Serpa, il clamoroso annuncio: fans spiazzati!

Claudio Sona e Mario Serpa sono stati ospiti dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Belli, felici e innamorati, i due piccioncini hanno confermato di vivere un momento magico.

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, NUOVE DICHIARAZIONI

Claudio Sona e Mario Serpa hanno parlato del loro rapporto anche ai microfoni di Fanpage. Per poter vivere accanto a Claudio, Mario ha preso anche una drastica decisione. “Ho preso un’aspettativa dal lavoro e trascorso gli ultimi 10-12 giorni a Verona da lui. Claudio ha un’attività, è più difficile che si sposti a Roma da me” ha svelato Mario a Fanpage.

Il loro rapporto procede a gonfie vele ma i due non vogliono bruciare le tappe e allontano per il momento l’idea del matrimonio: “Mi sembra veramente prematuro parlarne adesso, ci conosciamo da un mese, quindi è davvero prematuro. Non ci ho pensato, sono sincero”.

Sulle critiche ricevute: “Gli omofobi esistono così come l’ignoranza e non solo quando si parla di questo, ma anche in tanti altri campi. Secondo me il non rispondere non significa aver paura ma essere superiori. Tante volte mi è capitato, forse anche un paio di settimane fa. ho sentito un bisbiglio proprio alle spalle di qualcuno che stava dicendo qualcosa. Sono sincero, non mi sono neanche girato e forse la delusione di questa persona è stata più il non aver un riscontro da parte mia che la cavolata che stava dicendo”, racconta l’ex tronista.

Su Maria De Filippi: “Il coraggio, prima di me, l’ha avuto lei nel decidere di portare questa normalità in tv. – dichiara Claudio Sona, che conclude – Fino a 4 mesi fa, nessuno l’aveva mai affrontato. Ero certo che la sua delicatezza, il suo tatto, la sua intelligenza non avrebbero potuto fare altro che far centro. Non avevo dubbi che sarebbe stato un risultato vincente”.